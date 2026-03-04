«Mercedes A-Class» продолжит своё существование благодаря электрическому приводу

Mercedes готовит новое поколение хэтчбека A-Class, которое, по предварительной информации, может получить полностью электрическую силовую установку. Такие перемены позволят сохранить модель на рынке в течение следующего десятилетия.

Текущая версия A-Class выпускается с 2018 года, однако дебют нового поколения ожидается лишь в 2029 году. Предшествующая модель завершит свой цикл в 2028-м, при этом ее производство будет перенесено на завод в Кечкемете, Венгрия. Это позволит освободить мощности предприятия в Раштатте, Германия, где начнут собирать новую Mercedes CLA.

В беседе с Auto Express директор по внешнему дизайну Mercedes Роберт Лесник пояснил: «В следующем году нынешний A-Class переедет на венгерский завод. Это производство готово к выпуску следующего поколения A-Class». Кроме того, Лесник отметил, что для перехода на новую платформу MMA не потребуется серьезной модернизации сборочной линии.

На примере актуальной CLA Лесник отметил: «Сначала у CLA появилась электрическая версия, затем гибридная, а запуск нового A-Class еще впереди — три года ожидания. Платформа MMA гибкая, и это важно, ведь в будущем нам придется быстрее реагировать на изменения рынка».

Еще в 2023 году Mercedes обнародовал планы по созданию четырех компактных моделей на базе MMA — это CLA, CLA Shooting Brake, а также кроссоверы GLA и GLB. По словам Лесника, изначальный план предусматривал четыре модели, однако электрическая версия A-Class «станет пятой» в этой линейке. Такой хэтчбек может стать достойным конкурентом для будущего Audi A3 e-tron.

В отличие от Audi, который получит кабину, смещенную вперед по образцу модели A2, новый A-Class не станет возвращаться к вертикальному облику, характерному для оригинала конца 1990-х. «Следующий A-Class должен получить более стильный силуэт с кабиной, смещенной назад», — подчеркнул Лесник. Благодаря этому электрический A-Class не повторит обтекаемые формы EQE и EQS, а позаимствует удлиненный капот и классический профиль у новой CLA.

Что касается технической части, платформа MMA предоставляет Mercedes возможность оснастить A-Class не только полностью электрической силовой установкой, аналогичной CLA, но и гибридной системой. Последняя разработана с учетом ужесточения экологических требований Euro 7, которые начнут действовать с 2027 года.