Электрический Mercedes A-Class обеспечивает будущее премиальному хэтчбеку

Mercedes-Benz готовит новое поколение своего популярного хэтчбека A-Class, и на этот раз модель, вероятно, получит полностью электрическую силовую установку. Такой шаг обеспечит долгосрочное будущее премиальной линейки компактных автомобилей марки.

Хотя нынешняя версия Mercedes A-Class представлена с 2018 года, выход новой модели запланирован только на 2029 год. Это произойдет после того, как актуальное поколение завершит свой жизненный цикл в 2028 году. Продление выпуска станет возможным благодаря переносу производства на завод в венгерском городе Кечкемет. Такое решение позволит освободить мощности завода в Раштатте (Германия) для выпуска нового Mercedes CLA.

В интервью Auto Express директор по внешнему дизайну Mercedes Роберт Лесник отметил: «Текущий A-Class в следующем году отправится на венгерское производство. Завод способен принять и следующее поколение A-Class». Кроме того, по словам Лесника, значительных изменений в производственной линии для перехода на новую платформу MMA не потребуется.

Лесник привел в пример CLA, отметив: «Сначала у CLA появилась электрическая версия, затем гибридная, но для A-Class это вопрос ближайших трех лет. Платформа MMA отличается гибкостью, и это большой плюс, ведь в будущем нам придется быстрее реагировать на изменения рынка».

Компания Mercedes еще в 2023 году анонсировала планы по выпуску четырех компактных моделей на базе платформы MMA. В их число вошли CLA, CLA Shooting Brake, а также кроссоверы GLA и GLB. По словам Лесника, изначально речь шла о четырех моделях, однако полностью электрический A-Class станет «пятой» в линейке. Новый электрический хэтчбек сможет конкурировать с такими автомобилями, как готовящийся к выходу Audi A3 e-tron.