Что запрещено изменять в автомобиле, согласно российским законам

Улучшать свой автомобиль можно, а иногда даже нужно, но если это не противоречит законодательным нормам. Но есть элементы, которые можно менять только на аналогичные или предусмотренные заводом изготовителем.

Да будет свет

Задние фонари и передние фары менять можно только на те, которые предусмотрены производителем. Также нельзя устанавливать ксеноновые фары, если они не предусмотрены конструкцией автомобиля, пишет planet-today.ru.

Спойлеры и обвесы

Тут ГИБДД тоже против самодеятельности. Эти элементы довольно легко разрушаются и, если не соответствуют предписаниям, могут нанести серьезный вред. Также нельзя менять боковые зеркала на неподходящие к конструкции.

Диски – размер имеет значение

Устанавливать диски большего размера запрещено. Это ухудшает динамику и увеличивает расход топлива, а еще влияет на управляемость. Именно поэтому за такие переделки грозит штраф.

Салон – не все можно, что уютно

Нельзя менять кресла, руль, дверные накладки и переднюю панель. Здесь логика простая – в случае аварии нестандартное оборудование поведет себя не так, как положено, а это увеличивает риск травматизма и гибели.

Если все-таки хочется что-то улучшить, даже запрещенное, готовьтесь зарегистрировать модернизацию, после прохождения специальной экспертизы. Это может влететь в копеечку, но красоте ведь требует жертв. А вот если поймают с незарегистрированными переделками, то могут даже снять машину с учета.

Ранее мы писали о том, как за 4 недели перекупщик сделал из старого «Пыжика» конфетку.

Фото: pxhere.com.