Чем меньше, тем лучше? Почему стоит доверять подержанным автомобилям с большим пробегом?

По мнению экспертов, автомобиль с большим пробегом по трассе может находиться в лучшем состоянии, чем тот, что использовался в городе. Главное определяется местом и условиями эксплуатации автомобиля.

Интересно, что, несмотря на распространенное мнение о том, что высокая скорость и большие обороты двигателя на трассе ускоряют износ автомобиля, на самом деле все наоборот:

двигатель на трассе работает в стабильном режиме;

переключения передач происходят реже, что уменьшает износ сцепления;

меньше торможений и других факторов, разрушающих подвеску и тормоза.

Такой спокойный режим движения снижает нагрузку на ключевые узлы машины, делая износ более равномерным. Именно поэтому автомобиль с большим пробегом по трассе часто бывает в лучшем техническом состоянии.

С другой стороны, автомобиль, который постоянно курсирует по городу, может иметь свои проблемы. Особенно это касается коротких поездок: машина заводится, проезжает несколько километров, затем снова останавливается. В холодное время года двигатель часто не успевает достичь рабочей температуры, что негативно сказывается на его износе.

Что именно страдает от городского режима использования автомобиля:

коробка передач и сцепление изнашиваются из-за частых переключений в пробках;

тормозная система страдает от постоянных остановок и разгона;

турбина плохо переносит холодные запуски и краткие поездки;

подвеска и рулевое управление подвержены износу из-за неровностей дорог;

выхлопная система и фильтр сажевых частиц (в случае дизельных двигателей) не успевают прогреваться и засоряются.

В результате автомобиль с невысоким пробегом, но использованный исключительно в городе, может оказаться в более плохом состоянии, чем аналогичный автомобиль, который большую часть времени провел на трассе и имеет больший пробег.

Таким образом, хотя пробег играет свою роль, решающим фактором являются условия эксплуатации. Поэтому необходимо проявлять осторожность и не отказываться автоматически от автомобиля с пробегом более 100 тыс. километров в пользу аналогичной машины с меньшим пробегом.