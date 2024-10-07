Мэнселл: В Ferrari нам нужно было привлечь Ньюи.

Бывший пилот Формулы-1 Найджел Мэнселл принёс своему коллеге, инженеру Эдриану Ньюи, первый чемпионский титул за рулем Williams FW14B в далеком 1992 году. История связала их профессионально, и сегодня Мэнселл высказал мнение о решении команды Ferrari не подписывать контракт с Ньюи.

«Ньюи сделал правильный выбор, заключив сделку с Aston Martin, избежав темного мира политики и интриг, царящих вокруг команды Ferrari. Теперь итальянцы должны будут залечивать свои раны – Ferrari просто обязаны были заключить соглашение с Ньюи, но Aston Martin проявили большую гибкость», - поделился своим мнением Найджел Мэнселл.

«Узнав, что Ferrari сопротивляются повышению заработной платы Ньюи, я задумался о их краткозреливости. Они упустили свой шанс, ведь у того, кто завербует Эдриана Ньюи, безусловно, будет несколько потрясающих лет впереди».