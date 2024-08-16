Менеджер Колапинто ведет переговоры с Williams о заключении контракта.

Новости Формулы-1: Williams уговаривали Карлоса Сайнса остаться в команде

По информации из источника DSports, переговоры о возможном новом контракте старшего пилота команды Williams длились долгое время. Карлос Сайнс рассматривал различные предложения, возможно, включая варианты от других команд.

Однако, ситуация в команде осложнилась, когда молодой гонщик Франко Колапинто из молодёжной академии Williams заявил, что его менеджер ведет переговоры о контракте на позицию основного пилота.

В комментарии для прессы Франко отметил: «Надежда есть всегда и умирает последней, но я не сомневаюсь в том, что появятся и другие возможности. Williams – отличная команда. Я понимал, если Карлос подпишет контракт с Williams, это будет оптимальный вариант, ведь Элбон и Сайнс – отличная пара пилотов».

Тем не менее, Франко также подчеркнул, что возможное подписание контракта с новичком представит команде экономически более выгодное решение, однако сопряжено с определенными рисками. В свою очередь, молодой гонщик выразил уверенность в том, что у него появится свой шанс в будущем.