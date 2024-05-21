Для Мекиса сохранить текущий уровень станет очень сложно

Команда Visa RB продолжает показывать улучшение в сезоне Формулы 1 2022 года. Под руководством Лорана Мекиса, команда уже набрала 20 очков на этапе, по сравнению с 2 очками в прошлом сезоне на этом же этапе.

В январе этого года команда Visa RB привлекла новых членов в свою команду. Алан Пермейн занял должность гоночного директора, Гийом Каттелани стал заместителем технического директора, а Тим Госс руководит инженерным департаментом.

Несмотря на достижения команды в этом сезоне, Лоран Мекис признаёт, что удержаться на вершине таблицы будет очень сложно и потребует больших усилий.

«Мы на 6 месте в Кубке конструкторов, но у нас нет преимущества в темпе перед командами, занимающими нижние места. Однако мы продолжаем модернизировать машину и продолжаем развиваться с каждым этапом сезона», - сказал Лоран Мекис.

Мекис также отметил, что одной из ключевых задач команды является продолжение модернизации машины. В конце концов, наша команда стремится сохранить свой эффективный подход и не копировать другие команды.

«Мы предвидим, что на этом пути возникнут препятствия, и в некоторых гонках у нас будет больше сложностей, чем у наших соперников, но в других ситуациях мы сможем отыграться и сделать рывок вперёд», - добавил Мекис.

Команда Visa RB готовится к следующим этапам сезона, надеясь укрепить свои позиции в таблице.