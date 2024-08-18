Помощь Риккардо: как долго мы можем на неё рассчитывать?

Руководитель команды Visa RB Лоран Мекис заявил, что вопрос сотрудничества с гонщиком Даниэлем Риккардо должен быть решен достаточно скоро, хотя он признал, что это не главная проблема, стоящая перед командой.

После первых 14 гонок сезона Риккардо заработал только 12 очков, в то время как его напарник из Японии, Юки Цунода, набрал 22 очка. Самыми удачными гонками австралийца в этом сезоне были спринт в Майами и Гран При Канады, где он финишировал на 4-й и 8-й позициях соответственно.

Вероятно, в команде Red Bull уже принято решение о Лиаме Лоусоне, который, возможно, займет место одного из гонщиков, принадлежащих австрийской группе. Ситуация со слотом Риккардо также остается под вопросом. Контракт с Цунодой уже заключен, но всё это представляет определенные трудности для владельцев команды.

«Мы продолжаем утверждать, что нестабильная форма Риккардо – это хорошая проблема, с которой мы готовы бороться, - поделился Мекис в интервью RacingNews365. – Мы не торопимся с принятием решения. Мы говорили об этом с самого начала года и сказали, что обсудим всё во время летнего перерыва».

Он добавил: «Даниэль демонстрирует боевой дух и желание удержать своё место в команде. Мы сомневаемся, сможет ли он вернуться на уровень, на котором был несколько лет назад в Red Bull. Его успехи в Майами и Канаде показывают, что он в состоянии достичь выдающихся результатов. Вопрос лишь в том, как он сможет стабильно держать этот уровень».

«У нас очень конкурентоспособная команда, и скоро к нам присоединится очередной талантливый гонщик. Риккардо внес большой вклад в прогресс команды, а Лоусон совершает важную работу в симуляторе, несмотря на то, что это не видно снаружи. Но нам предстоит принять решение уже очень скоро».

«Наша цель сделать так, чтобы Риккардо имел возможность показывать результаты в любых условиях. Пока нам не удалось решить эту задачу, значит, нам нужно ещё больше усилий», – заявил Мекис.

Он также отметил: «Риккардо очень чувствителен к техническим деталям, что помогает нам в совершенствовании машины. Он реагирует на баланс машины и стремится улучшить ситуацию».