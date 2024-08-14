Цунода – ключ к дальнейшему развитию, утверждает Мекис

В интервью RacingNews365 руководитель команды RB Лоран Мекис рассказал о причинах продления контракта с гонщиком Юки Цунодой. Лоран Мекис подчеркнул, что решение было принято досрочно благодаря выдающемуся прогрессу, достигнутому гонщиком.

«Прогресс, который Юки продемонстрировал, был феноменальным к моменту принятия решения о продлении контракта», - подчеркнул Лоран Мекис. «Редко у гонщиков за такой короткий период происходит такой значительный скачок в карьере. Он показал себя невероятно быстрым и устойчивым на всех трассах и в различных условиях».

Руководитель команды отметил, что важно сохранить такого талантливого гонщика и сделать все возможное для его дальнейшего успеха. «Это был наш ответ на его прогресс – убеждение в том, что RB - идеальное место для его профессионального развития. Юки амбициозен, мы амбициозны, и он является ключевым фактором для будущего нашего проекта. Мы уверены, что предоставляем ему правильную платформу для следующего этапа в его карьере», - заключил Лоран Мекис.