Главная Новости Механик перечислил пять распространённых ошибок россиян, способных «убить» даже самый надёжный двигатель
Новости

Механик перечислил пять распространённых ошибок россиян, способных «убить» даже самый надёжный двигатель

Эксперт рассказал, какие ошибки автовладельцев приводят к быстрому износу двигателя и дорогостоящему ремонту, и как своевременная замена масла решает проблему.
Виктор Андреев
25.03.2026, 13:43·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Эксперты предупреждают: невнимательность к обслуживанию автомобиля может привести к серьезным поломкам даже самого надежного двигателя. Как отметил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта у дилера «Авилон Kia», одной из типичных ошибок автомобилистов является откладывание замены моторного масла.

«Одна из самых распространенных проблем — несвоевременная замена моторного масла. Оно со временем теряет свои свойства, хуже смазывает детали и перестает эффективно отводить тепло. В результате увеличивается износ двигателя, а в тяжелых случаях это может привести к задиру цилиндров и капитальному ремонту», — пояснил Вадим Стрельбицкий.

Еще одной распространенной ошибкой специалисты называют продолжение движения при перегретом двигателе, когда антифриз начинает кипеть. Такое поведение может привести к деформации головки блока цилиндров, повреждению прокладки и другим серьезным неисправностям. В конечном итоге это оборачивается для автовладельца дорогостоящим ремонтом, подчеркивает специалист.

Стрельбицкий также обращает внимание, что эксплуатация мотора на высоких нагрузках в непрогретом состоянии серьезно снижает его ресурс. Часто этот риск возникает, когда водитель сразу же после запуска начинает движение, не дав деталям возможность получить необходимую смазку. Это приводит к повышенному износу узлов двигателя.

Отдельную угрозу для двигателя представляет и использование низкокачественного топлива. По словам эксперта, подобное топливо способствует образованию нагара в цилиндрах, усиливает детонацию и увеличивает нагрузку на основные элементы мотора, что напрямую сказывается на сроке его службы.

Стрельбицкий рекомендует автовладельцам не затягивать с обращением к специалистам даже при минимальных признаках возможных проблем — посторонние шумы, вибрации, а также рост расхода и утечки масла могут сигнализировать о надвигающейся серьезной неисправности.

В это же время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило проект постановления, предусматривающий постепенное внедрение обязательной маркировки автозапчастей. Инициатива призвана бороться с контрафактной продукцией и может вступить в силу уже 1 сентября текущего года в рамках развития цифрового контроля на этом рынке.

Материал подготовил Иван Бахарев.

Источник

Нравится нашим читателям

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация