Механик перечислил пять распространённых ошибок россиян, способных «убить» даже самый надёжный двигатель

Эксперты предупреждают: невнимательность к обслуживанию автомобиля может привести к серьезным поломкам даже самого надежного двигателя. Как отметил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта у дилера «Авилон Kia», одной из типичных ошибок автомобилистов является откладывание замены моторного масла.

«Одна из самых распространенных проблем — несвоевременная замена моторного масла. Оно со временем теряет свои свойства, хуже смазывает детали и перестает эффективно отводить тепло. В результате увеличивается износ двигателя, а в тяжелых случаях это может привести к задиру цилиндров и капитальному ремонту», — пояснил Вадим Стрельбицкий.

Еще одной распространенной ошибкой специалисты называют продолжение движения при перегретом двигателе, когда антифриз начинает кипеть. Такое поведение может привести к деформации головки блока цилиндров, повреждению прокладки и другим серьезным неисправностям. В конечном итоге это оборачивается для автовладельца дорогостоящим ремонтом, подчеркивает специалист.

Стрельбицкий также обращает внимание, что эксплуатация мотора на высоких нагрузках в непрогретом состоянии серьезно снижает его ресурс. Часто этот риск возникает, когда водитель сразу же после запуска начинает движение, не дав деталям возможность получить необходимую смазку. Это приводит к повышенному износу узлов двигателя.

Отдельную угрозу для двигателя представляет и использование низкокачественного топлива. По словам эксперта, подобное топливо способствует образованию нагара в цилиндрах, усиливает детонацию и увеличивает нагрузку на основные элементы мотора, что напрямую сказывается на сроке его службы.

Стрельбицкий рекомендует автовладельцам не затягивать с обращением к специалистам даже при минимальных признаках возможных проблем — посторонние шумы, вибрации, а также рост расхода и утечки масла могут сигнализировать о надвигающейся серьезной неисправности.

В это же время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило проект постановления, предусматривающий постепенное внедрение обязательной маркировки автозапчастей. Инициатива призвана бороться с контрафактной продукцией и может вступить в силу уже 1 сентября текущего года в рамках развития цифрового контроля на этом рынке.

Материал подготовил Иван Бахарев.