Сборка Plymouth Barracuda от McLaren круче, чем W1

McLaren и eBay объединили усилия, чтобы восстановить этот 1973 Plymouth Barracuda в стиле рестомод.

Автомобиль получил улучшенную подвеску, тормоза, и обвязку в знаменитый оранжевый цвет Papaya от McLaren.

Увидеть его можно во время Гран При США на трассе Circuit of the Americas, с 18 по 20 октября.

Даже McLaren ценит американские масл-кары. Примером тому служит этот 1973 Plymouth Barracuda, созданный благодаря сотрудничеству eBay и команды Формулы-1 McLaren. Он выглядит потрясающе в Hemi Orange, но, на самом деле, это не Hemi Orange. Поскольку это дело рук McLaren, классический масл-кар одет в обвязку Papaya, соответствующую историческому гоночному цвету McLaren.

А означает ли это, что под капотом также установлено высокооборотистое битурбированное V-8 от McLaren? Совершенно нет. Реставрацией в основном занимались на eBay, при этом команда McLaren давала рекомендации по улучшениям. Таким образом, оригинальная подвеска и тормоза масл-кара ушли в прошлое, их заменили здесь на Mopar coilovers и дисковые тормоза Wilwood на всех четырех углах. Это потребовало новых тормозных трубок, пропорциональных клапанов и тандемных главных цилиндров, среди прочего. Можно с уверенностью сказать, что эта Barracuda тормозит намного лучше, чем в 1970-е годы.

Что касается двигателя, похоже, что это 340 кубических дюймов V-8. Мы не знаем, оригинальный ли это двигатель — пресс-релиз не уточняет, но 340-й был предложен в 1973 году, развивая 240 лошадиных сил в стандартной комплектации. Нам говорят, что двигатель имеет коллекторы полной длины, соединенные с улучшенной выхлопной системой. Там также используется неуказанная автоматическая трансмиссия, отправляющая мощность на задние колеса. А что касается колес, у этой Barracuda установлены американские 15-дюймовые диски Torq Thrust для настоящего масл-кар вида. Спасибо, McLaren, что не поставили 20-дюймовые диски на этот автомобиль.

Другие улучшения включают в себя замену передних и задних фар, новый руль, гоночные сиденья и новый ковролин. Поскольку это совместная работа с eBay, все было приобретено через онлайн аукционный дом, включая сам автомобиль. И все было завершено как раз вовремя для того, чтобы Ландо Норрис мог проехать на нем в Техас для Гран При США. А вы думали, что он приедет на новом W1?

"Мы рады сотрудничеству с eBay для оживления этого модифицированного автомобиля перед Гран При США в этот уик-энд, и с нетерпением ждем, чтобы поделиться этим опытом с нашими фанатами на месте в Остине и по всему миру, когда мы возвращаемся в США," — сказал советник по коммерции McLaren Racing Мэтт Деннингтон.

Если вы случайно окажетесь в Остине на этой гонке, вы сможете увидеть автомобиль на дисплее в гараже McLaren.