McLaren Racing Club станет площадкой для единения болельщиков

McLaren Racing запустил клуб болельщиков McLaren Racing Club с бесплатным членством и эксклюзивным доступом к контенту через сайт и мобильное приложение.
Иннокентий Петров
23.02.2026, 13:23·1 мин
Фото: F1news.ru

В McLaren Racing объявили о создании нового клуба болельщиков под названием McLaren Racing Club. Инициатива направлена на то, чтобы укрепить связь поклонников автоспорта с командой и предоставить им больше возможностей для вовлечённости.

Запуск McLaren Racing Club призван объединить как давних фанатов, так и новичков, интересующихся автоспортом. Новая платформа интегрирует официальный сайт McLaren и новое мобильное приложение в единую экосистему, открывая доступ к эксклюзивным материалам для всех участников клуба.

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун подчеркнул важность цифровых решений в работе с болельщиками и отметил, что McLaren Racing Club станет центром контента, возможностей и индивидуального подхода. По словам Брауна, это нововведение позволит создать ещё более прочную связь с поклонниками команды по всему миру на протяжении всего сезона.

Членство в McLaren Racing Club является бесплатным. Для регистрации достаточно пройти процедуру на сайте McLaren.com и скачать новое приложение из Apple App Store или Google Play.

