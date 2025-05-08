McLaren и Alpine провели испытания в Зандворте

На прошлой неделе в Зандфорте (Нидерланды) две известные команды провели серию тестов, используя машины предыдущих сезонов.

Начнем с команды Alpine, где Франко Колапинто принял участие в испытаниях. Отмечается, что тесты с молодым гонщиком были запланированы заранее, до его назначения заменой для Джека Дуэна в главном составе команды.

Тем временем, в McLaren прошли первые тесты с участием молодого и перспективного гонщика Алекса Данна, который выступает в Формуле 2 и является частью молодежной программы команды.

Отметим, что информация о результатах тестов не была раскрыта представителями команды.