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McLaren и Alpine провели испытания в Зандворте

Альпин и Макларен тестируют машины прошлых лет в Зандфорте. Колапинто и Данн в центре внимания. Тесты в закрытом режиме.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.05.2025, 11:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе в Зандфорте (Нидерланды) две известные команды провели серию тестов, используя машины предыдущих сезонов.

Начнем с команды Alpine, где Франко Колапинто принял участие в испытаниях. Отмечается, что тесты с молодым гонщиком были запланированы заранее, до его назначения заменой для Джека Дуэна в главном составе команды.

Тем временем, в McLaren прошли первые тесты с участием молодого и перспективного гонщика Алекса Данна, который выступает в Формуле 2 и является частью молодежной программы команды.

Отметим, что информация о результатах тестов не была раскрыта представителями команды.

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