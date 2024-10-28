Mazda начала продажи новой модели 6, над которой работала с Changan

В Китае начали продажи нового седана Mazda EZ-6, стоимость которого стартует от 139,8 тыс. юаней, что приблизительно равняется 2 миллионам рублей.

Автомобиль Mazda EZ-6 пришел на смену хетчбэкам и универсалам Mazda 6. В разработке новинки принимали участие инженеры Mazda совместно со специалистами Changan. Длина седана составляет 4,92 метра, а колесная база - почти 2,99 метра.

В салоне автомобиля представлена виртуальная панель с отличной графикой, мультимедийная система с 14,6-дюймовым дисплеем, аудиосистема Sony с 14 динамиками и другие интересные опции. Кроме того, для китайского рынка Mazda предложила гибридную версию, оснащенную 95-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 218 л.с. Также доступен седан с электрическим двигателем мощностью 258 л.с. - это абсолютно электрический автомобиль.

Основной технологической особенностью Mazda EZ-6 станет ассистент автоматической парковки, включающий в себя 150 сценариев для комфортного маневрирования во время парковки.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Mazda выпустила обновленную версию легендарного грузовика BT-50.