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Mazda проводит тестирование обновленной модели седана Mazda 6.

Тестируемый автомобиль, скрытый под плотным слоем камуфляжа, был замечен во время испытаний в Исландии всего через несколько недель после анонса о его выходе на европейский рынок.
РедакцияР
Редакция
19.09.2024, 09:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тестируемый автомобиль, скрытый под плотным слоем камуфляжа, был замечен во время испытаний в Исландии всего через несколько недель после анонса о его выходе на европейский рынок. Электрический седан из Японии с китайскими корнями призван заменить снятую с производства Mazda6 и стать серьезным конкурентом для VW ID.7 и других участников данного сегмента.

Запущенный в апреле 2023 года, новый электрический седан построен на платформе Changan Deepal/Shenlan SL03. Изначально ориентированный только на китайский рынок, автомобиль Mazda теперь будет доступен по всему миру, за исключением Северной Америки.

Несмотря на то, что прототип, замеченный в Европе, уже был представлен в Китае, его дизайн остается загадкой. Пока неясно, будут ли внесены какие-либо изменения во внешность по сравнению с китайской моделью. Вероятно, что прототип останется достаточно похожим как внешне, так и технически.

С длиной 492 мм (193,7 дюйма) новый среднеразмерный седан немного длиннее предыдущей модели Mazda6 и на 40 мм (1,6 дюйма) короче VW ID.7. Автомобиль базируется на платформе Changan, способной работать как с полностью электрическими, так и с гибридными трансмиссиями - подробные характеристики будут представлены позднее.

Недавно мы рассказывали о проблемах с 2,5-литровыми турбомоторами Mazda. Владельцы автомобилей Mazda 2021-2022 годов выпуска с такими моторами должны предоставить необходимые доказательства до 19 октября 2024 года для замены маслосъемных колпачков. Компания Mazda гарантирует бесплатный ремонт и продлении гарантии для автомобилей с данным дефектом.

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