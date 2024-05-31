Официально рассматривается выпуск Mazda Sports Car с роторным двигателем

Автопроизводители Toyota, Subaru и Mazda провели совместную конференцию на этой неделе, обещая спасти двигатель внутреннего сгорания, сделав его более экологически чистым. Toyota представила несколько новых рядных четырехцилиндровых двигателей, в то время как Subaru показала прототип следующего поколения гибридного боксера. Mazda привнесла что-то, пожалуй, более захватывающее, продемонстрировав прототип двухроторного двигателя.

Хотя компания Zoom-Zoom не уточнила детали нового оборудования, она заявила, что однажды его можно будет установить в спортивный автомобиль. Как показано на концепте Iconic SP, роторный двигатель будет работать как генератор, заряжая батарею, вместо механического соединения с колесами. Mazda уже предлагает однороторный двигатель в MX-30, где он установлен поперечно. В потенциальном возрождении RX, двухроторная установка будет установлена продольно.

"Этот концептуальный агрегат оснащен двумя продольно установленными роторными двигателями для генерации энергии, обеспечивая более крупный источник питания и достижение низкого центра тяжести. Агрегат также направлен на улучшение вибрации и выбросов за счет увеличения рабочего объема. Также рассматривается его использование в спортивных автомобилях", - гласит заявление.

Итак, новый RX официально находится на столе. Важные новости появились как раз в то время, когда стало известно, что перезапуск RX-7 рассматривался в середине 2000-х. Mazda отменила проект из-за финансового кризиса. Это должен был быть спортивный автомобиль с передним двигателем и задним приводом, позиционированный выше MX-5 Miata (NC). Однако, похоже, что RX может вернуться однажды. После многих лет слухов, размышлений и великолепного концепта, мы теперь видим подтверждение, что этот новый двухроторный двигатель может быть установлен в забавный автомобиль.

Не следует забывать, что у японского автопроизводителя есть специализированная команда по разработке роторных двигателей. Она была официально создана в феврале и состоит из 36 инженеров, работающих над созданием "привлекательных автомобилей, которые вдохновляют клиентов". Последний раз, когда у Mazda был спортивный автомобиль с роторным двигателем в ассортименте, было в 2012 году, когда модель RX-8 Spirit R для японского рынка служила прощальным песней для модели.

В октябре 2023 года главный дизайнер компании Масаши Накаяма заявил, что Iconic SP был намеренно сделан крупнее, чем необходимо. Зачем? Чтобы произвести большее впечатление на Japan Mobility Show, где дебютировал концепт. Он также упомянул, что Mazda может уменьшить размеры автомобиля до размеров Miata, несмотря на то, что в него придется уместить двухроторный двигатель, электрический мотор и батарейный блок.

Iconic SP имел длину 164,6 дюйма и ширину 82,8 дюйма, что значительно больше, чем у Miata ND, но все же с двумя сиденьями. Вес составлял 3197 фунтов (распределение 50:50), что значительно больше, чем у легкого MX-5. С 365 лошадиных сил под капотом, у него примерно вдвое больше мощности, чем у крошечного спортивного автомобиля, которому в этом году исполнилось 35 лет.

После того как текущая Miata получила третье важное обновление в этом году, Mazda, вероятно, не спешит запускать модель пятого поколения. Неясно, будет ли производственный Vision SP следующим MX-5, или же планы предусматривают продажу более крупного, дорогого спортивного автомобиля. При условии, что SP Vision действительно станет реальностью, конечно. Держим кулачки!