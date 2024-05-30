Mazda практически создала новый RX-7. Его уничтожил финансовый кризис 2008 года

С момента отмены в 2002 году мир тосковал по новому Mazda RX-7. Сама Mazda тоже хотела его создать, вместе с Miata четвертого поколения, но финансовый кризис 2008 года поставил планы под вопрос.

Motor1 беседовал с Нобухиро Ямамото, недавно ушедшим в отставку бывшим руководителем проекта Miata поколения ND, о более крупном будущем проекте. Но эта деталь достаточно интересна, чтобы стать отдельной историей. Когда ND дебютировал в 2015 году, используя платформу, не разделяемую ни с одной другой моделью Mazda, все должно было быть иначе.

«После выпуска NC [Miata] в 2005 году, в 2007 году… мне было поручено руководство разработкой новой [передне-двигательной, задне-приводной] платформы,» - говорит Ямамото через переводчика. «В то время мы не рассматривали разработку одной машины, мы рассматривали разработку двух машин, MX-5 и RX-7».

Крах Lehman Brothers в 2008 году и последующий глобальный экономический кризис заставили Mazda, подобно многим другим автопроизводителям, пересмотреть свои планы. Идея состояла в том, чтобы четвертое поколение Miata появилось в 2012 году, но в связи с финансовым кризисом Mazda решила отложить выпуск до 2015 года и полностью отказаться от четвертого поколения RX-7.

Концепт Mazda RX-Vision 2015 года. Фото: Motor1.com

Учитывая хронологию, вероятно, Mazda не продвинулась слишком далеко в создании нового RX-7. Интересно также, что они выбрали возродить именно эту модель, а не продолжать RX-8. Хотя RX-8 был своего рода наследником RX-7, он был менее мощным и менее радикальным спортивным автомобилем, чем третье поколение RX-7, выпускавшееся с 1991 по 2002 год.

Однажды Ямамото-сан сказал австралийскому изданию Carsguide: «Наша мечта - RX-7, а не RX-8. Клиенты хотят RX-7».

Кстати, Ямамото-сан также был главным инженером RX-7 поколения FD, проектом, к которому он приступил вскоре после работы над легендарным четырехроторным гоночным двигателем Mazda, который знаменито привел 787B к победе на Ле-Мане в 1991 году.

Фото: Motor1.com

Многие тоскуют по возвращению RX-7 - это один из самых культовых спортивных автомобилей всех времен, - отмена четвертого поколения могла заставить Mazda инвестировать больше в Miata. Без необходимости делиться компонентами между машинами разных размеров и уровней производительности команда Ямамото-сана могла сосредоточиться на создании наилучшей Miata, и результирующий автомобиль - это чистая эссенция того, чем является дорожный автомобиль Mazda. В отличие от NC Miata, который был хорошей машиной, но имел много общих компонентов с более крупным RX-8. В результате NC была самой крупной и самой тяжелой Miata.

За последние годы Mazda намекала на новый RX-7, разжигая пламя с концепцией RX-Vision 2015 года и концепцией Iconic SP прошлого года. Автопроизводитель также продолжал развивать роторный двигатель, даже вернув его в производство в качестве диапазона удлинителей для электромобиля MX-30. Однако компания так и не подтвердила разработку нового RX-7. Это вечная мечта. Но она была немного ближе к реальности, чем многие понимали.