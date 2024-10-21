Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition: Вот оно

Компания Mazda, известная своим динамичным стилем Zoom-Zoom, наконец-то представила долгожданное юбилейное издание Miata, посвященное 35-летию модели. Дебют спортивного автомобиля состоялся на уик-энде на трассе Фуджи в Японии в рамках Mazda Fan Festa 2024. Хотя полная информация о моделях пока не разглашается, было показано, по крайней мере, две версии кабриолетов.

Обе модели, как с откидным верхом, так и с жестким RF-верхом, будут доступны исключительно в цвете Artisan Red – трехслойной краске, впервые представленной несколько лет назад на внедорожниках с задним приводом. Жесткий верх укомплектован 17-дюймовыми дисками, в то время как стандартный родстер с тканевой крышей устанавливает более мелкие 16-дюймовые легкосплавные диски.

Ручная складывающаяся крыша имеет бежевую отделку, аналогичную интерьеру обеих моделей. Красно-бежевый интерьер напоминает нам о специальной версии NB, продававшейся в начале 2000-х. Если вспомнить еще дальше, то в середине 1990-х годов также была похожая специальная версия M-Edition для модели NA.

Фото: Motor1.com

Привлекательный цвет кузова продолжается внутри салона на вентиляционных решетках, верхней части обивки дверей и даже на брелке. Другие улучшения включают логотип 35-летия, вышитый на подголовниках, а коврики также указывают на то, что это не просто еще один Miata. Mazda выбрала обычные сиденья, вместо установленных на модель 30-летия Recaro в 2019 году.

Предыдущая специальная версия также имела передние тормоза Brembo и амортизаторы Bilstein, но это может быть не так в этом случае. Похоже, что версия к 35-летию нацелена на комфорт, а не на спортивные характеристики. В любом случае, производство будет ограничено временем, а не количеством единиц.

Каждый автомобиль будет иметь индивидуальный номер, но производство не будет искусственно ограничено: "Мы не ограничиваем количество, потому что хотим удовлетворить всех, кто захочет его приобрести", - сказал директор по программе Miata Шигеки Сайто. Специальная пластина перед задним колесом справа будет указывать позицию автомобиля в очереди производства.

Фото: Motor1.com

После презентации 35-летия компания Mazda вышла на сцену, чтобы объявить, что у модели ND еще долгое будущее. Это несмотря на то, что четвертое поколение автомобиля существует уже десять лет. Да, оно было представлено в сентябре 2014 года, но продажи начались только в 2015 году. Учитывая это, не стоит исключать выпуск еще одной специальной версии в следующем году к 10-летию модели ND.

В январе на Токийском автосалоне был показан MX-5 Miata RS, и Mazda заявила, что автомобиль пойдет в производство. В отличие от этой специальной версии, RS представляет собой версию, сфокусированную на треке, с улучшенной подвеской и аэродинамикой. RS может стать одной из "очень крутых специальных версий", о которых говорил Шигеки Сайто примерно год назад.