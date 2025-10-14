МАЗ выводит на рынок электрогрузовик с запасом хода 220 км: «Это революция в логистике»

Минский автозавод (МАЗ) вновь привлек внимание общественности на выставке "Энергия" в Минске, представив обновленную версию электрифицированного грузовика МАЗ-4381ЕЕ-028. Главным отличием новой модели стала значительно увеличенная дальность хода, что усиливает её конкурентоспособность в сфере городской логистики и коммерческих перевозок.



Фото: Carsweek.ru

Еще год назад на выставках в России публике показывали прототип этого электромобиля. Тогда модель оснащалась синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с номинальной мощностью 105 киловатт и пиковой в 150 киловатт.

В версии 2025 года силовой агрегат остался прежним, однако существенные изменения затронули трансмиссию. Вместо прежней четырехступенчатой автоматической коробки передач инженеры МАЗа установили новую шестиступенчатую трансмиссию. Это решение позволило достичь более плавного и эффективного распределения крутящего момента, что особенно важно при эксплуатации на продолжительных маршрутах. Для водителей, привыкших работать на дизельных грузовиках, такие изменения означают переход на более современные и удобные технологии.



Фото: Carsweek.ru

Особое внимание уделено аккумуляторным батареям. Если в предсерийной версии применялись литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 126 киловатт-часов, обеспечивавшие пробег до 110 километров, то в обновленной модификации емкость батареи увеличили до 252 киловатт-часов. Благодаря этому запас хода вырос примерно до 220 километров на одной зарядке. Это существенный прогресс для электрических грузовых автомобилей.

Установленные аккумуляторы отличаются устойчивостью к температурным перепадам, что актуально для белорусских условий эксплуатации, а также длительным сроком службы. Использование электромобиля позволяет снизить расходы на топливо и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, что привлекает внимание логистических компаний, стремящихся к экологичным перевозкам без вредных выбросов и шума.

Технические характеристики остались в целом неизменными. Полная масса электромобиля составляет 11 900 килограммов, а грузоподъемность ограничена 4 400 килограммами. Изотермическая надстройка объемом 37 кубических метров оптимально подходит для перевозки скоропортящихся грузов и других товаров.

Интерьер кабины не подвергался обновлениям, что говорит о фокусе производителя на функциональности и практичности. При этом МАЗ продолжает демонстрировать способность быстро реагировать на современные вызовы и тенденции в мировой автомобильной промышленности.

Внедрение новых технологий в линейку МАЗ способствует не только снижению затрат на топливо, но и открывает доступ к программам поддержки и экологическим льготам.

Ранее сообщалось, что МАЗ также готовит к выпуску 350-сильный X и увеличивает производство до 3 000 автобусов.

Источник, фото — МАЗ.