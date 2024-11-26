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Майкл Андретти выражает свою поддержку Cadillac F1: "Я буду за вас болеть!"

Следует отметить, что после ухода Майкла Андретти из команды Andretti Global, General Motors и руководство Формулы 1 оперативно достигли соглашения о выступлении коллектива уже с начала гоночного сезона 2026 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.11.2024, 10:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Следует отметить, что после ухода Майкла Андретти из команды Andretti Global, General Motors и руководство Формулы 1 оперативно достигли соглашения о выступлении коллектива уже с начала гоночного сезона 2026 года.

Теперь более точно: Майкл больше не будет связан с новой командой, но его отец, легендарный чемпион Формулы 1 1978 года, Марио Андретти, будет занимать место в совете директоров.

После этой новости Майкл выложил в социальных сетях короткое, но значимое заявление...

«В Cadillac F1 собрались опытнейшие профессионалы, которые уже в настоящее время активно трудятся над формированием первой американской заводской команды в Формуле 1. Я глубоко горжусь проделанной ими работой и хочу поздравить всю команду с этим крупным достижением. Мои поздравления и поддержка всем вам!»

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Марио Андретти (6)Майкл Андретти (2)

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