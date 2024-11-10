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Сравнение нового симулятора Майка Крака с "Звездными войнами"

На территории Технологического кампуса Aston Martin в Сильверстоуне активно вводятся в строй новые объекты инфраструктуры. В ближайшее время будут запущены аэродинамическая труба и новый симулятор.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.11.2024, 19:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

На территории Технологического кампуса Aston Martin в Сильверстоуне активно вводятся в строй новые объекты инфраструктуры. В ближайшее время будут запущены аэродинамическая труба и новый симулятор. Руководитель команды, Майк Крак, высказал особые надежды на эти инновации.

Майк Крак подчеркнул: "Появление нового симулятора и аэродинамической трубы может кардинально повлиять на все наши операции. На данный момент мы используем великолепную аэродинамическую трубу Mercedes в Брэкли. Но с запуском своей собственной трубы мы планируем взойти на новый уровень".

Новая инфраструктура позволит команде действовать более гибко. Майк пояснил, что в настоящее время проведение сессий аэродинамических исследований подряд является обязательным. Однако с появлением собственной трубы возможны вариации и более творческие подходы к работе.

Кроме того, аэродинамическая труба будет расположена рядом с модельным цехом, что сделает процесс более эффективным. Специалисты смогут оперативно изготавливать и внедрять новые компоненты в процесс исследований.

Однако нужно понимать, что результаты от внедрения новой трубы будут видны не сразу. Как и с любым новым инструментом, необходимо время для освоения его возможностей. Прежде всего, важно достичь той же стабильности и качества исследований, которые обеспечивает аэродинамическая труба Mercedes, над которой работали более 20 лет.

Новый симулятор также представляет собой значительный проект, над которым трудится специализированная команда. Целью разработчиков является создание лучшего в своем классе симулятора. Это позволит улучшить взаимодействие с гонщиками и обеспечит работу с более точными цифровыми моделями.

Процесс настройки и калибровки новой аэродинамической трубы от Aston Martin находится в стадии активной работы. При благоприятном раскладе все работы будут завершены до конца текущего года без значительных задержек.

Источник

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