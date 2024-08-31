Майк Крак: Нашему автомобилю нужно больше скорости

Руководитель команды Aston Martin Майк Крак выразил недовольство результатами квалификации в Монце. По мнению Крака, машина не обладала достаточной скоростью на трассе.

Майк Крак, руководитель команды, поделился мнением о прошедшей квалификации: "Борьба в квалификации была очень напряженной, малейшее отличие на быстром круге играло решающую роль. К сожалению, Лэнса доконали желтые флаги в завершающем этапе первой сессии, а у Фернандо не хватило одной десятой, чтобы выйти в финал".

Крак также добавил, что необходимо иметь более быструю машину для борьбы в середине группы. "Мы используем все наши ресурсы, чтобы взять очки на гонке", - подчеркнул руководитель команды.

Фернандо Алонсо финишировал на 11-й позиции после квалификации. Сам пилот заметил: "Перед стартом квалификации у нас не было особых оснований для оптимизма, так что 11-е место - результат, с которым можно быть довольным. Трасса в Монце не слишком подходит под наш автомобиль, но я был близок к попаданию в финальную часть - это хороший знак. Завтра нас ждет некий шаг в неизвестность, однако цель остается неизменной - финишировать в топ-10".

Лэнс Стролл финишировал на 17-й строчке. После квалификации он написал: "Сегодня у меня была возможность пройти в следующий этап, поэтому особенно обидно, что это не случилось. На последнем круге я немного прибавил, но там появились желтые флаги и мне пришлось снизить скорость. Весь уик-энд оказался сложным, нам не удалось найти нужный темп, но мы посмотрим, как выступим в гонке завтра. Конкуренция очень ожесточенная, надеюсь на удачу в гонке".