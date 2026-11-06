Майк Крак: гонщикам следует реалистично оценивать ситуацию

В Мехико обе машины Aston Martin прекратили борьбу уже на пятом круге. Причиной стали неполадки в системе охлаждения силовой установки. В Honda связали произошедшее с «особыми обстоятельствами», однако в Aston Martin такое объяснение не приняли.

Майк Крак, гоночный директор: «У нас было много случаев, когда гонщики не финишировали, и в этот раз оба гонщика снова сошли, что не может устраивать никого в команде, это же касается и Honda.

Я считаю, что при подготовке к возможным сценариям гонки мотористам нужно быть реалистами. Сценариев несколько, мы обсудили разные варианты ухудшения ситуации. Всегда можно ограничить мощность, использовать другие передачи – мы рассмотрели разные варианты, но так далеко, как произошло в реальности, мы не зашли.

В гонке мы быстро поняли, что рассмотренных нами вариантов недостаточно, и мы не сможем ничего изменить».