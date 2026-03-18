Маурицио Арривабене: "Я бы вернулся ради Ferrari"

Бывший руководитель Ferrari Маурицио Арривабене рассказал, почему скучает по Формуле 1 и не планирует возвращаться кроме как в команду Ferrari.
Иннокентий Петров
18.03.2026, 09:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Маурицио Арривабене, ранее занимавший пост руководителя команды Ferrari и работавший генеральным директором футбольного клуба «Ювентус», поделился своими воспоминаниями и чувствами относительно ухода из Формулы 1.

По словам Арривабене, именно автоспорт занимает особое место в его жизни. Бывший глава известной команды признался, что Формула 1 оставляет в его душе гораздо более глубокий след, чем мир футбола. Он отметил, что быть вовлечённым в процессы работы Ferrari для него значило находиться на передовой и решать важнейшие задачи в режиме реального времени.

В разговоре о своей роли в «Ювентусе» Арривабене уточнил, что его обязанности сильно отличались от прежней деятельности в автоспорте. Руководитель подчеркнул, что, несмотря на давление и высокие ожидания и в футболе, работа в Ferrari — это особая нагрузка. По его словам, если футбольных клубов в Италии много, то Ferrari — единая команда, которую поддерживает вся страна, и именно этим объясняется невероятное внимание и требования болельщиков.

Вспоминая о рабочих моментах, Арривабене рассказал одну из историй, связанных с Кими Райкконеном. По его словам, Райкконен известен своим чувством юмора и однажды разыграл начальника, показав по видеосвязи свою ногу в гипсе. Арривабене был встревожен перспективой вынужденной замены пилота, а также необходимостью объяснять ситуацию Серджио Маркионне. Как выяснилось позднее, гипс оказался подделкой.

Арривабене также отметил, что не рассматривает возвращение в автоспорт ни в какой другой роли, кроме работы с Ferrari. Другие предложения, по его словам, его не заинтересовали бы даже при условии значительного материального вознаграждения. Он добавил, что команда Ferrari сейчас находится под руководством Фредерика Вассёра, к которому испытывает большое уважение, и уверен, что в сложившейся ситуации может лишь поддерживать коллектив со стороны.

