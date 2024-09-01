Состав команды в 2025 году, по словам Маттиа Бинотто

Главная новость уик-энда – возвращение Маттиа Бинотто в мир Формулы 1 в качестве руководителя Sauber Motorsport. Пока не раскрыта информация о том, кто войдет в будущий состав команды, но глава уже провел беседу с представителями прессы.

«При выборе гонщиков на предстоящий сезон необходимо определиться с общей стратегией, понимая, какие критерии будут преобладать – сочетание молодости и опыта в новом сезоне или учитывание среднесрочных перспектив», – поделился своим видением Маттиа Бинотто.

«На данный момент у нас нет окончательного решения. Однако мы постараемся принять его как можно скорее – необходимо сформировать команду на будущий сезон и перспективу, избегая лишних спекуляций, так как это не в наших интересах. Однако пока мы не приняли окончательного решения», – добавил он.