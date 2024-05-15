Матиас Лауда: Победить Макса в Имоле будет сложной задачей

Матиас Лауда, сын Ники Лауды, успешно сменивший карьеру гонщика на роль эксперта на телеканале ServusTV, прокомментировал предстоящий Гран При Эмилии-Романьи в интервью для газеты Österreich.

«Этот уик-энд нельзя пропустить. McLaren и Ferrari приближаются к Red Bull Racing, усложняя ситуацию для Макса Ферстаппена», - отметил Матиас.

По мнению Лауды, первая победа Ландо Норриса в Майами сделает его сильнее. McLaren проявляет постоянный прогресс, что обещает интересную гонку на трассе в Имоле, даже если Mercedes испытывает трудности с результатами.

Red Bull Racing и McLaren подготовили технические новинки к этапу в Имоле, что сделает гонку более захватывающей. Ferrari также может хорошо выступить в предстоящих соревнованиях.

В отличие от McLaren, Mercedes столкнулась со спадом результатов. Лауда отметил, что шасси MCL38 работает более эффективно благодаря лучшей аэродинамике.

Матиас Лауда поделился воспоминаниями о своем отце, отметив, что черты его характера становятся более заметными у него самого по мере взросления. «20 мая исполнится пять лет без него, но он всегда со мной», - подчеркнул Лауда.