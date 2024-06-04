Mate Rimac разработал свой собственный Nevera, и он выглядит офигенно.

Более пятнадцати лет назад основатель автомобильной компании, которая носит его имя, Мате Римац разработал свой собственный суперкар Nevera. Он признает, что, возможно, не был самым простым клиентом своей компании, но финальный результат поражает воображение.

Решено было продемонстрировать кузов автомобиля из углеродного волокна во всей его славе, как можно надеяться. Отделка автомобиля выполнена по индивидуальному заказу, с волокнами, идущими в очень определенном направлении, продолжаясь через соседние панели, создавая непрерывное течение углерода. Однако кузов не лишен цвета—Мате окрасил автомобиль в красный цвет с акцентами из натурального углеродного волокна. Он даже запросил настраиваемые эмблемы с анодированием красного цвета.

На Nevera Мате нарисовал ручками хорватские флаги на боковых зеркалах. Также под задним спойлером есть скрытый мотив молнии, представляющий внезапные бурные средиземноморские грозы, которые помогли дать Nevera его имя.

Мате выбрал асимметричную отделку внутри—черную с одной стороны и красную с другой. Он наполнил салон кабины настроенными мотивами, выполненными вручную, которые видны на подлокотниках, подголовниках и наколенниках. Один из них изображает Солинянку, девушку из Солина, основанную на скульптуре из Археологического музея Загреба.

"Быть клиентом своей собственной компании - это довольно странное переживание," - говорит Мате. - "И, вероятно, я был не самым простым клиентом. Как и со всеми нашими клиентами, здесь был процесс совместного творчества; обмен идеями, их развитие, и затем окончательное совершенствование до тех пор, пока у вас не появляется Nevera, которая выделяется и говорит с вами лично. Результат не только выглядит отлично, но и несет важную для меня историю."

В основе Rimac четыре настраиваемых постоянного магнита, охлаждаемых маслом электромотора—по одному на каждое колесо. Общая мощность составляет 1 914 лошадиных сил и 1 740 фунт-футов крутящего момента, что позволяет EV разгоняться до 60 миль в час за 1,75 секунды. Максимальная скорость Nevera составляет 258 миль в час вперед и 171,34 миль в час назад.