Возраст Льюиса: как его можно использовать в свою пользу

Все больше слухов всплывает вокруг команды Ferrari – они подписали контракт с Льюисом Хэмилтоном, решив завершить сотрудничество с Карлосом Сайнсом. Бывший пилот Формулы 1 Фелипе Масса прокомментировал это решение, выразив свои мысли по этому поводу. По мнению Массы, Хэмилтон – один из самых талантливых гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле 1, и он, без сомнения, поддержал бы его назначение в Ferrari.

Тем не менее, Фелипе Масса также обратил внимание на возраст Хэмилтона, который приближается к 40-летнему юбилею в январе 2025 года. Он предположил, что возраст может стать препятствием для успеха семикратного чемпиона мира. Опыт гонщика подсказывает, что с возрастом требуется больше тренировок и восстановления после заездов, что может сказаться на результатах на трассе.

При этом стоит отметить, что возраст стал серьезным аспектом в карьере многих пилотов. Фелипе Масса привел в пример судьбу Михаэля Шумахера, который также столкнулся с вызовами возраста во время выступлений за команду Mercedes. Таким образом, вопрос влияния возраста на успех Хэмилтона остается открытым и требует дальнейших наблюдений.