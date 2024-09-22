Продажа автомобилей отныне будет осуществляться по цифровым ценам

Немецкая компания DiCoSo, специализирующаяся на цифровых ценниках, успешно внедряет свою технологию в Европе, сотрудничая с 240 дилерами. Однако сейчас она активно завоевывает американский рынок, где цифровые ценники начинают появляться в таких магазинах, как Kroger, вызывая опасения относительно стратегии динамического ценообразования.

С момента принятия в 1958 году Закона о раскрытии информации об автомобилях все новые автомобили в автосалонах обязаны иметь ясно видимую цену, а также ключевую информацию о комплектации и стоимости доставки. Эту информацию мы привыкли видеть на наклейке на окне, названной в честь спонсора закона - сенатора Майка Монрони. Однако эпоха бумажных наклеек подходит к концу, поскольку их место занимают цифровые дисплеи.

Немецкая компания Digital Communication Solutions (DiCoSo) представила свою первую систему цифровых ценников в 2018 году и уже успела установить 60 000 дисплеев с ценами в 240 автосалонах по всей Европе. Сейчас же они начинают активное продвижение на американский рынок, заключив соглашение с дилером Subaru в Солт-Лейк-Сити. По информации Auto News, DiCoSo планирует установить от 10 000 до 15 000 дисплеев у дилеров в США в первый год, с целью увеличения до 50 000 в дальнейшем.

Недавно мы сообщали, что дилерам Lada временно не поставляют автомобили Vesta с новой прошивкой. "АвтоВАЗ" временно приостановил поставки Lada Vesta с новой прошивкой электронных блоков дилерам. Это временная мера, вызванная необходимостью внесения изменений.