Главная Новости Старт продаж Продажа автомобилей отныне будет осуществляться по цифровым ценам
Новости

Продажа автомобилей отныне будет осуществляться по цифровым ценам

Немецкая компания DiCoSo, специализирующаяся на цифровых ценниках, успешно внедряет свою технологию в Европе, сотрудничая с 240 дилерами.
РедакцияР
Редакция
22.09.2024, 14:31·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Немецкая компания DiCoSo, специализирующаяся на цифровых ценниках, успешно внедряет свою технологию в Европе, сотрудничая с 240 дилерами. Однако сейчас она активно завоевывает американский рынок, где цифровые ценники начинают появляться в таких магазинах, как Kroger, вызывая опасения относительно стратегии динамического ценообразования.

С момента принятия в 1958 году Закона о раскрытии информации об автомобилях все новые автомобили в автосалонах обязаны иметь ясно видимую цену, а также ключевую информацию о комплектации и стоимости доставки. Эту информацию мы привыкли видеть на наклейке на окне, названной в честь спонсора закона - сенатора Майка Монрони. Однако эпоха бумажных наклеек подходит к концу, поскольку их место занимают цифровые дисплеи.

Немецкая компания Digital Communication Solutions (DiCoSo) представила свою первую систему цифровых ценников в 2018 году и уже успела установить 60 000 дисплеев с ценами в 240 автосалонах по всей Европе. Сейчас же они начинают активное продвижение на американский рынок, заключив соглашение с дилером Subaru в Солт-Лейк-Сити. По информации Auto News, DiCoSo планирует установить от 10 000 до 15 000 дисплеев у дилеров в США в первый год, с целью увеличения до 50 000 в дальнейшем.

Недавно мы сообщали, что дилерам Lada временно не поставляют автомобили Vesta с новой прошивкой. "АвтоВАЗ" временно приостановил поставки Lada Vesta с новой прошивкой электронных блоков дилерам. Это временная мера, вызванная необходимостью внесения изменений.

Источник

Старт продаж (280)Ценник (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация