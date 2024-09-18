Главная Новости Даниэль Риккардо Машины команды RB выйдут на трассу в уникальной раскраске в стиле «джинсовой ткани»
Новости

Машины команды RB выйдут на трассу в уникальной раскраске в стиле «джинсовой ткани»

Команда Visa RB совместно с компанией Hugo, являющейся её официальным партнёром, представила необычную версию дизайна машин для Гран При Сингапура.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.09.2024, 14:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Visa RB совместно с компанией Hugo, являющейся её официальным партнёром, представила необычную версию дизайна машин для Гран При Сингапура. Оригинальный внешний вид VCARB 01 сочетается с уникальной униформой сотрудников команды из Фаэнцы и гонщиков.

На предстоящем уик-энде команда RB будет придерживаться концепции «джинсовой» тематики. Даниэль Риккардо и Юки Цунода будут выступать в специальных комбинезонах, выполненных в стиле денима – классической ткани, из которой изготавливают джинсы.

Даниэль Риккардо: «Я видел много случаев, когда модные бренды сотрудничали с командами Формулы 1 и гонщиками, преимущественно в части униформы. Однако я никогда не встречал полного погружения в тему до такой степени, чтобы она затрагивала наше внешнее явление на трассе.

Наш шаг вперёд показывает, что для модных брендов открываются значительные возможности. Я уверен, что наш пример послужит вдохновением для других брендов, и в будущем мы увидим, как и другие команды будут использовать подобные концепции в дизайне своих машин».

Источник

Даниэль Риккардо (66)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация