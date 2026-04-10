Автомобиль Red Bull заметили… в метро Мадрида

Вчера в мадридском метрополитене была замечена гоночная машина Red Bull. Речь идет не о настоящем болиде текущего сезона, а о шоу-каре, который традиционно используется для демонстрационных заездов. Тем не менее, столь необычное появление техники Формулы 1 вызвало удивление у жителей и гостей города.

Red Bull известна своими эффектными акциями по всему миру и нередко устраивает смелые перформансы с участием своих автомобилей и пилотов, но до сих пор подобной машины в столичном метро Испании не наблюдали. Испанские СМИ отмечают, что столь необычное событие привлекло к себе значительное внимание пассажиров и персонала подземки.

Видеозаписи и фотографии с места событий сразу же распространились в социальных сетях. На кадрах видно, как представители Red Bull совместно с сотрудниками мадридского метро устанавливают болид на рельсы. Специально для этого на болид были установлены особые диски вместо стандартных колес, что позволило ему передвигаться по железнодорожным путям.

Событие произошло на седьмой линии метрополитена, а именно на станции «Стадион Метрополитано». Именно здесь располагается домашняя арена футбольного клуба «Атлетико», который поддерживает партнерские отношения как с Red Bull, так и с городским метро. Следует отметить, что Red Bull входит в число официальных спонсоров клуба.

Как сообщает газета Marca, пока неизвестно, какой была цель столь необычного появления болида Red Bull в метро. Однако, по мнению издания, наиболее вероятно, что RB7, выполненный в ливрее болида Макса Ферстаппена, оказался в подземке Мадрида для съемок рекламного ролика. Заказчиком выступила компания MadRing, которая строит новый автодром в столице Испании. Напомним, что с 2026 года именно на этой трассе планируется проводить этап Гран При Испании.