Опрос выяснил, в каких случаях россияне готовы расстаться со своим автомобилем: «Машина как часть жизни»

Большинство российских автолюбителей не готовы отказаться от своих автомобилей, несмотря на заметный рост расходов на их содержание. К такому выводу пришли специалисты аналитической службы международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service по итогам опроса, проведённого в марте. Об этом сообщает «Российская газета».

В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек. Результаты показали: лишь 10% респондентов всерьёз рассмотрят возможность отказаться от автомобиля, если стоимость его содержания увеличится более чем на 50%. Для 5% участников критической отметкой стал бы рост расходов от 25 до 50%.

Среди причин, которые могут подтолкнуть к продаже машины, 14% опрошенных назвали не повышение цен, а, прежде всего, потерю работы или серьёзные трудности с финансами. Только 5% готовы были бы сменить личное авто на общественный транспорт или каршеринг при условии появления удобной и быстрой транспортной инфраструктуры.

Отдельно выделяются те, кто принципиально не готов расставаться со своим транспортом. Так, 28% участников опроса заявили, что не расстанутся с автомобилем ни при каких обстоятельствах. Ещё 37% считают машину неотъемлемой частью своей жизни и готовы отказаться от неё исключительно при возникновении серьёзных непредвиденных ситуаций.

По словам директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, для подавляющего большинства российских автомобилистов машина — это уже не просто средство передвижения, а важная составляющая привычного уклада и личной свободы. Даже при дальнейшем росте стоимости владения, россияне, по её мнению, будут в первую очередь искать пути оптимизации затрат, переходить на новый формат использования, выбирать сервисы и запчасти более тщательно, но не спешить с решением полностью отказаться от личного транспорта.

Напомним, ранее стало известно: несмотря на активное продвижение китайских автопроизводителей на российском рынке, автомобили марок из КНР пока выбрал только каждый пятнадцатый россиянин. Остальные продолжают отдавать предпочтение другим брендам.

Автор: Иван Бахарев