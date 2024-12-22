Машина Ferrari 2025 года почти полностью обновится

Команда Ferrari объявила об амбициозных планах на будущее: новая машина для участия в сезоне 2025 года будет почти полностью пересмотрена. Руководитель итальянской гоночной команды Скудерия Ferrari, Фредерик Вассёр, поделился деталями о предстоящих изменениях.

По его словам, менее 1% компонентов, использованных в прошлогодней модели SF-24, будут задействованы в новом болиде. "В Бахрейне мы узнаем, насколько наша новая машина будет конкурентоспособной. Иногда рисковать — значит не осознавать, что идешь на риск, и осознать это только после того, как всё уже сделано", — отметил Вассёр.

Фредерик Вассёр выразил уверенность в командном проекте на будущий сезон: "Наш болид на 2025 год будет совершенно новым. Мы используем менее 1% деталей предыдущего года. У нас совсем новый проект, поэтому сейчас сложно сказать, будет ли 2025 нашим годом. Но я верю в нашу работу и в проект, над которым мы трудимся".

Руководитель Ferrari также отметил, что перед командой стоит ещё один интересный вызов, не менее значимый, чем испытания прошлого сезона. "Я горжусь тем, как мы справились с трудностями, но сейчас мы должны сделать еще один шаг вперед в обеспечении стабильности", — подчеркнул Вассёр.