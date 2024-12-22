Главная Новости Ferrari Машина Ferrari 2025 года почти полностью обновится
Новости

Машина Ferrari 2025 года почти полностью обновится

Ferrari готовится к сезону 2025 с практически новой машиной. Руководитель команды подчеркивает риск и уверенность в успешном проекте. Впереди вызов стабильности и преодоления сложностей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.12.2024, 12:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Ferrari объявила об амбициозных планах на будущее: новая машина для участия в сезоне 2025 года будет почти полностью пересмотрена. Руководитель итальянской гоночной команды Скудерия Ferrari, Фредерик Вассёр, поделился деталями о предстоящих изменениях.

По его словам, менее 1% компонентов, использованных в прошлогодней модели SF-24, будут задействованы в новом болиде. "В Бахрейне мы узнаем, насколько наша новая машина будет конкурентоспособной. Иногда рисковать — значит не осознавать, что идешь на риск, и осознать это только после того, как всё уже сделано", — отметил Вассёр.

Фредерик Вассёр выразил уверенность в командном проекте на будущий сезон: "Наш болид на 2025 год будет совершенно новым. Мы используем менее 1% деталей предыдущего года. У нас совсем новый проект, поэтому сейчас сложно сказать, будет ли 2025 нашим годом. Но я верю в нашу работу и в проект, над которым мы трудимся".

Руководитель Ferrari также отметил, что перед командой стоит ещё один интересный вызов, не менее значимый, чем испытания прошлого сезона. "Я горжусь тем, как мы справились с трудностями, но сейчас мы должны сделать еще один шаг вперед в обеспечении стабильности", — подчеркнул Вассёр.

Источник

Фредерик Вассёр (51)Ferrari (315)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация