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АвтоВАЗ может вынужденно приостановить производство из-за падения продаж "Лад": что говорит Mash

Сокращение сборки на «АвтоВАЗе» из-за провальных продаж и затоваривания. Решение остановить конвейер в Тольятти под вопросом. Сотрудникам грозит вынужденный отдых. Господдержка и обязательные закупки могли бы исправить ситуацию.
РедакцияР
Редакция
04.04.2025, 13:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По последним данным, автовазовцы вынуждены сократить производство автомобилей из-за избыточного запаса и низких продаж. Несмотря на это, компания не планирует делать это публично.

Инсайдеры утверждают, что высшее руководство «АвтоВАЗа» может принять решение о прекращении работы главного конвейера в Тольятти.

Дополнительные смены для рабочих уже отменены, количество произведенных автомобилей сокращается. Согласно информации издания Mash, некоторые сотрудники уже уведомлены о том, что в мае им придется сделать "плановый перерыв".

Чтобы исправить ситуацию, возможна государственная поддержка. Также вариантом являются обязательные закупки, включая таксопарки.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал патент на внешние изменения для своего внедорожника "Нива".

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