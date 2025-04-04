АвтоВАЗ может вынужденно приостановить производство из-за падения продаж "Лад": что говорит Mash

По последним данным, автовазовцы вынуждены сократить производство автомобилей из-за избыточного запаса и низких продаж. Несмотря на это, компания не планирует делать это публично.

Инсайдеры утверждают, что высшее руководство «АвтоВАЗа» может принять решение о прекращении работы главного конвейера в Тольятти.

Дополнительные смены для рабочих уже отменены, количество произведенных автомобилей сокращается. Согласно информации издания Mash, некоторые сотрудники уже уведомлены о том, что в мае им придется сделать "плановый перерыв".

Чтобы исправить ситуацию, возможна государственная поддержка. Также вариантом являются обязательные закупки, включая таксопарки.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал патент на внешние изменения для своего внедорожника "Нива".