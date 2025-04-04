АвтоВАЗ может вынужденно приостановить производство из-за падения продаж "Лад": что говорит Mash

По последним данным, автовазовцы вынуждены сократить производство автомобилей из-за избыточного запаса и низких продаж. Несмотря на это, компания не планирует делать это публично.
Инсайдеры утверждают, что высшее руководство «АвтоВАЗа» может принять решение о прекращении работы главного конвейера в Тольятти.
Дополнительные смены для рабочих уже отменены, количество произведенных автомобилей сокращается. Согласно информации издания Mash, некоторые сотрудники уже уведомлены о том, что в мае им придется сделать "плановый перерыв".
Чтобы исправить ситуацию, возможна государственная поддержка. Также вариантом являются обязательные закупки, включая таксопарки.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал патент на внешние изменения для своего внедорожника "Нива".