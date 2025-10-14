Maserati Grecale Tributo Il Bruciato полностью готов к выходу на рынок

Компания Maserati представила уникальную версию кроссовера Grecale, созданную совместно с одной из самых известных винодельческих семей Италии. Новинка получила название Tributo Il Bruciato и отличается индивидуальным оформлением, подготовленным в рамках программы персонализации Furioserie.

Главной особенностью автомобиля стал эксклюзивный оттенок кузова Alchima Scarlatta. Как утверждают представители Maserati, этот цвет вдохновлён красным вином в бокале. Благодаря технологии Chromaflair покрытие меняет оттенок в зависимости от освещения: на тёмных участках кузов выглядит насыщенно-красным, а на солнце проявляются медные и малиновые оттенки.

Внешний вид дополняют 21-дюймовые чёрные колёсные диски и тормозные суппорты, а также чёрные элементы декора на оконных рамах, решётке радиатора и патрубках выхлопной системы.

В интерьере специалисты программы Furioserie применили двухцветную отделку из красной и рыжей кожи, которую дополняют декоративные элементы из тёмного дерева с открытыми порами на дверях и панели приборов. Контрастная строчка выполнена в медном цвете.

Сиденья украшены особой прострочкой, которую дизайнеры Maserati сравнивают с формой классического блюда каннеллони, обычно фаршированного рикоттой и шпинатом.

Техническая часть не претерпела изменений: Grecale Tributo Il Bruciato основан на комплектации Modena. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощность агрегата составляет 328 л.с., что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Стоимость уникальной версии Tributo Il Bruciato не раскрывается. Однако клиенты могут создать аналогичный автомобиль с помощью программы Furioserie. Стоимость базовой версии Grecale Modena начинается от £74,125, и только доработка по индивидуальному заказу — окраска, колёса и кожа — обойдётся примерно в £25,000. Таким образом, итоговая цена подобной комплектации может превысить £100,000. Для тех, кто ищет более доступные варианты, на сервисе Auto Express Buy A Car подержанные экземпляры Grecale предлагаются по цене чуть ниже £47,000.