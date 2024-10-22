Мартин Брандл о Что Приведет к Итогам Гонки Формулы 1 в США

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При США. Шарлю Леклеру и команде Ferrari удалось одержать великолепную победу на трассе в Остине. В то время как Ферстаппен и Норрис боролись за титул, Леклер проявил себя сильным и уверенным гонщиком, который мог выиграть не только в Монце, но и в Баку. Сейчас всего 48 очков отделяют McLaren, Red Bull и Ferrari друг от друга в борьбе за Кубок конструкторов, что предвещает интересную и напряженную концовку сезона.

Уик-энды с субботним спринтом в захватывающей борьбе проходят по новым правилам, и в этом сезоне они уже не дают явного преимущества командам перед главными событиями. Спринт в Остине состоял из 19 кругов, и гонщикам пришлось показать свою максимальную скорость и никаких ошибок. Оказалось, что в спринте и гонке мы увидели двух разных победителей.

Квалификация прошла удачно для Норриса, который совершил отличный круг и выиграл поул. Ферстаппен же потерял время на последнем повороте и не смог показать свои лучшие возможности. Несчастный инцидент с аварией Расселла вызвал остановку в гонке и серьезные проблемы для команды. Хотя стартовавший с 17-го места Хэмилтон проявил невероятные навыки и поднялся на 12-е место, он все же не смог продолжить гонку после вылета за пределы трассы.

Отдельно стоит отметить инцидент между Ферстаппеном и Норрисом в первом повороте. Они оба широко вышли из поворота, но это не вызвало серьезного внимания судей. Таким образом, Леклер смог лидировать в гонке, пока Ферстаппен и Норрис не разрешили свои проблемы и не начали сражаться за лидерство.

Несколько кругов за автомобилем безопасности позволили командам сэкономить резину и продлить первый этап гонки, что повлияло на стратегию пит-стопов. Команда Ferrari сделала раннюю остановку на 21-м круге и смогла опередить Ферстаппена. Между тем McLaren продлил первый этап для Норриса до 31 круга и для Пиастри до 32-го, что вернуло команду в борьбу за подиум.

После пит-стопа Норрис начал прессинговать Ферстаппена, у которого шины были на шесть кругов старше. Он сумел сократить отставание и даже находился близко к обгону. На 52-м круге Норрис чуть не обошел Ферстаппена, однако после этого произошел контакт и он потерял позицию. Возникли вопросы о границах трассы и применяемых правилах, так как одни гонщики получают штрафы, а другие - нет.

Мартин Брандл отмечает, что правила пилотирования Формулы 1 нуждаются в серьезной корректировке и упрощении. Их сложность приводит к разным интерпретациям и затрудняет принятие решений судьями. Он предлагает изменить трассу и зоны безопасности, чтобы максимально предотвратить выезды за пределы трассы. Также важно, чтобы команды и гонщики имели возможность высказывать свои аргументы после гонки.

Таким образом, Ферстаппен опередил Норриса и увеличил свое преимущество в борьбе за титул до 57 очков. Этот гонщик продемонстрировал свою хитрость и боевой дух в поединках с соперниками. В то же время Лоусон и Колапинто проявили себя великолепно, показав хорошие результаты и поднявшись в рейтинге гонщиков.