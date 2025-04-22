Мартин Брандл о гонке в Саудовской Аравии: «У нас был очень удачный день»

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл поделился своими мыслями о прошедшем Гран При Саудовской Аравии…

В субботу Макс Ферстаппен продемонстрировал потрясающий круг, который принес ему первую стартовую позицию в Джидде. Возможно, помощью послужила подача Юки Цуноды, попавшего в аварию с Ландо Норрисом, а также стратегия команды Red Bull по заправке болида топливом для двух быстрых попыток в заключительные минуты после красного флага.

Многие в мире Формулы 1 признают в Максе лучшего в настоящее время, несмотря на учебный процесс Оскара Пиастри в McLaren. Ферстаппен на сегодняшний день имеет за спиной 163 гонки, в то время как у Норриса их 82, однако австралиец уже трижды побеждал в этом сезоне, возглавляя чемпионат мира и стремясь к ещё большим высотам.

Пиастре удалось обогнать Ферстаппена на старте с второй позиции и уверенно выйти вперед после первого поворота рядом с Максом. Изменения в правилах этого года позволяют гонщику, занявшему лучшую траекторию в повороте, не уступать место тому, кто идет снаружи.

Макс попытался использовать бездорожье для прохода, что влекло за собой пятисекундное штрафное время. Судьи мягко наказали гонщика, учитывая долгую борьбу и то, что инцидент произошел на старте.

Ферстаппен проиграл гонку с отставанием в 2,8 секунды, но его стратегия помогла сохранить шины и темп болида на первом участке гонки. Хотя он мог бы вернуть позицию Пиастри, вернувшись на первое место, команда оставила его впереди для защиты шин и двигателя от перегрева.

По словам экспертов, McLaren продолжает возглавлять конструкторский чемпионат благодаря Пиастри и Норрису. Однако, если учесть, что гонщики будут отнимать очки друг у друга, Макс и Расселл могут воспользоваться этим в своих интересах.

В итоге Ferrari Леклеру удалось подняться на подиум, демонстрируя внушительное выступление на Medium шинах, а Mercedes испытали неудачу, финишировав ниже ожидаемого.

Надеемся, что в следующих гонках увидим ещё больше напряженных схваток и захватывающих моментов на трассе.