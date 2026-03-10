Мартин Брандл: о старте сезона и новых болидах

Эксперт Sky Sports из Великобритании Мартин Брандл подвёл итоги первого этапа сезона Формулы 1 в Мельбурне, поделившись своим мнением о новых машинах, командных стратегиях и перспективах гонщиков в предстоящих этапах чемпионата.

Гран При Австралии стал дебютом для нового поколения болидов Формулы 1 и прошёл в атмосфере напряжённой и непредсказуемой борьбы. По словам Брандла, гонка получилась захватывающей и подарила болельщикам немало поводов для обсуждения благодаря множеству ярких событий.

Несмотря на три последовательных серии успешных предсезонных тестов, стало очевидно, что команды и гонщики только начинают осваивать новые технические требования. Им предстоит разобраться в особенностях баланса между электрической и традиционной тягой, а также научиться эффективно использовать ограниченный ресурс батареи в условиях гонки.

Управление новыми машинами стало серьёзным испытанием даже для опытных пилотов. Это проявилось в трёх крупных авариях: Кими Антонелли, Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри. Брандл отмечает, что подобные ситуации добавляют интриги, но могут вызывать раздражение у гонщиков, когда машина неожиданно теряет скорость из-за подзарядки аккумулятора, несмотря на полностью нажатую педаль газа.

По мнению эксперта, сочетание сырой техники, несовершенных тормозов и сложной аэродинамики делает процесс пилотирования новым вызовом. Он подчеркивает, что гонщики открыто высказывают недовольство непредсказуемостью поведения болидов.

Брандл высказывает опасения относительно того, как машины будут вести себя в дождевых условиях или при рестарте гонки на холодной и влажной трассе. Однако он уверен, что опыт и ресурсы команд помогут быстро адаптироваться к новым требованиям.

Команды Формулы 1 способны устранить недостатки болидов

С 2014 года в Формуле 1 используются гибридные силовые установки, а с 2022 года машины оснащены прижимной силой с использованием граунд-эффекта. За это время пилоты привыкли к стабильному поведению болидов и высоким скоростям, но теперь, по словам Брандла, новое поколение техники требует доработки и возвращает разницу между выдающимися и просто хорошими гонщиками.

Усиление мотор-генератора MGU-K и отказ от MGU-H привели к трудностям с подзарядкой батареи, особенно на скоростных трассах, подобных Мельбурну. В отличие от машин для Ле-Мана, где энергия собирается с передних колёс, в Формуле 1 такие решения невозможны из-за особенностей конструкции.

Это приводит к тому, что на длинных прямых батарея может полностью разрядиться, а исчезновение MGU-H осложнило стартовые процедуры, что иногда приводит к опасным ситуациям на трассе.

Главное – баланс между шоу и спортивной составляющей

Брандл положительно оценивает первую гонку сезона, отмечая динамику стартовых кругов и интересную борьбу, в частности между Расселлом и Леклером. Пилоты быстро учились управлять энергией, и иногда их ошибки в одном повороте оборачивались преимуществом на следующем участке.

Он подчёркивает, что FIA готова внести изменения в технический регламент, если это потребуется. Некоторые команды уже предлагают снизить мощность кинетического двигателя для более рационального использования батареи и предотвращения замедлений на прямых, связанных с так называемым суперклиппингом.

Брандл отмечает, что Формуле 1 не нужны рекордные мощности и скорости ради зрелища. Главное — сохранить баланс между спортивной борьбой и зрелищностью. Эксперт уверен, что текущие болиды и силовые установки позволяют достичь этого компромисса.

Он также указывает, что снижение расхода батареи и корректировка процедур старта снизят риск аварий, подобных инциденту с Франко Колапинто в Мельбурне. Новые машины с меньшей прижимной силой выглядят привлекательнее своих предшественников — они легче, манёвреннее и оснащены более узкими шинами.

Расселл выходит на чемпионскую траекторию

Команда Mercedes показала отличную форму на зимних тестах и подтвердила свой статус фаворита в Австралии, продемонстрировав высокую скорость на всех этапах уик-энда.

Кими Антонелли попал в аварию на тренировке, но благодаря слаженной работе команды его машина была восстановлена к квалификации. Этому способствовала вынужденная пауза из-за аварии Макса Ферстаппена, который заблокировал задние колёса и угодил в барьер, спровоцировав красные флаги.

Антонелли быстро оправился от инцидента и показал отличное время на следующем быстром круге. Брандл сравнил это с выступлением Михаэля Шумахера в Сузуке 1991 года, отметив силу характера молодого гонщика.

Джордж Расселл действовал хладнокровно и уверенно на протяжении всего уик-энда, заслуженно завоевав поул и одержав победу в гонке. Он продемонстрировал умелое обращение с шинами и стал лидером личного зачёта, получив реальный шанс побороться за чемпионский титул.

Кими Антонелли финишировал вторым, несмотря на не лучший старт, и, по мнению Брандла, будет оказывать серьёзное давление на Расселла в течение всего сезона. В случае конкурентоспособности Mercedes исход борьбы во многом будет зависеть от ошибок пилотов.

Ferrari проявили творческий подход при разработке болида 2026 года. Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер выглядели довольными, а технические решения, среди которых новая конструкция турбины, обеспечили эффективный старт. Леклер вышел в лидеры после первого поворота, Хэмилтон также хорошо стартовал, хотя и допустил ошибку на входе в первый вираж.

Ferrari ошиблись с тактикой и уступили по темпу Mercedes

Ferrari и Mercedes лучше работали с шинами, чем McLaren, Red Bull и другие коллективы, что стало заметным отличием от прошлого сезона. Однако в Ferrari приняли стратегическое решение не проводить пит-стоп во время виртуального автомобиля безопасности на 11-м круге, тогда как Mercedes воспользовались этой возможностью.

По мнению Брандла, этот шаг оказался ошибочным, и при повторе сценария команда наверняка изменила бы своё решение. Тем не менее, Ferrari всё равно не хватило темпа для борьбы с Mercedes, а стратегический просчёт позволил соперникам контролировать ход гонки.

McLaren столкнулись с проблемами ещё до старта: Оскар Пиастри разбил машину из-за холодных шин и всплеска мощности, что стало неприятным моментом на его домашнем Гран При. Ландо Норрис, несмотря на не самый быстрый старт, постепенно прибавлял благодаря поиску оптимальных режимов использования энергии, финишировав впереди Макса Ферстаппена.

По мнению Брандла, McLaren вскоре сможет повысить конкурентоспособность после доработки аэродинамики и полного освоения новой силовой установки.

Ферстаппен, стартовавший двадцатым, продемонстрировал впечатляющий прорыв через пелотон, но оба с Норрисом проиграли лидеру более 50 секунд и выразили недовольство новыми машинами по итогам гонки.

Оливер Берман вновь подтвердил свой потенциал, финишировав седьмым и заработав шесть очков для Haas. Он продолжает расти как пилот, а команда Haas превзошла ожидания.

Особое внимание Брандл уделил 18-летнему британскому дебютанту Арвиду Линдбладу из Racing Bull, который провёл уверенную гонку и стал восьмым, войдя в историю как 70-й пилот, набравший очки в дебютной гонке. В первой восьмёрке финишировали сразу пять британских гонщиков.

Габриэль Бортолето занял девятое место и принёс команде Audi первые два очка в её дебютном выступлении. По мнению Брандла, Audi способна в течение сезона навязать борьбу за статус лучшей среди остальных команд после лидирующей четвёрки.

Эксперт считает, что уже на следующем этапе в Китае можно ожидать улучшения работы машин, хотя длинная обратная прямая может вновь вызвать проблемы с энергоснабжением. Брандл надеется, что погодные условия поспособствуют более ровному ходу гонки.