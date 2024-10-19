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Марко о своей системе: "Все команды знают, что она легальна"

Главный консультант Red Bull Хельмут Марко остался невозмутим перед призывами главы McLaren Зака Брауна провести тщательное расследование в отношении команды Red Bull.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2024, 00:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Главный консультант Red Bull Хельмут Марко остался невозмутим перед призывами главы McLaren Зака Брауна провести тщательное расследование в отношении команды Red Bull. Темой дискуссии стало техническое решение, которое, по словам Брауна, позволяет менять дорожный просвет в условиях «закрытого парка».

Марко уверен, что вся шумиха вокруг чемпионов лишь попытка отвлечь внимание от других, по его мнению, более значимых проблем.

«Система абсолютно легальна, и все команды в курсе этого, – подчеркнул Хельмут Марко в интервью телеканалу Sky F1 Italy. – Мы предварительно уведомили FIA о данной системе, что уже само по себе говорит о ее законности».

«Мы не вправе менять настройки высоты дорожного просвета между квалификацией и гонкой. Этот момент является ключевым, и в основе нашей конструкции нет ничего, что могло бы противоречить правилам. FIA об этом в курсе. Никаких санкций в наш адрес не было принято, и нам не пришлось вносить изменения в нашу машину».

«Мне не ясно, как начались все эти разговоры. Вероятно, кто-то пытается отвлечь внимание от других, более актуальных проблем».

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