Марко: В Red Bull способны компенсировать отставание

В беседе с изданием OE24 бывший советник Red Bull Хельмут Марко высказал свои взгляды на перемены в Формуле 1, сложности Эдриана Ньюи и перспективы Макса Ферстаппена.

На вопрос о том, удалось ли ему привыкнуть к новым условиям в Формуле 1, Хельмут Марко признался: «Нет. Пока что самым заметным моментом в гонках остаётся старт Ferrari. Остальная часть заездов проходит довольно спокойно. Большинство обгонов не отличаются зрелищностью, но сезон только стартовал, многое ещё впереди».

Обсуждая недавние результаты Макса Ферстаппена, который занял шестое место в Австралии и не финишировал в Китае, Марко отметил: «В Red Bull умеют быстро сокращать отставание. Всё возможно. Поскольку две апрельские гонки отменены, у команды появилось дополнительное время».

Хельмут Марко также поделился впечатлениями от участия Ферстаппена в гонке на выносливость на Нюрбургринге: «Меня поразило, как он прорывался через пелотон. Несмотря на дисквалификацию команды после финиша, это была тренировка перед 24-часовой гонкой, и она прошла успешно».

На вопрос о возможном уходе Ферстаппена от Формулы 1 в пользу гонок на выносливость, Марко ответил: «Ему явно нравятся такие соревнования. В будущем он планирует участвовать в 24-часовых гонках Ле-Мана и Спа, то есть в главных классических марафонах».

Подтвердив ранее прозвучавшую информацию, Марко рассказал: «Два года назад Макс действительно хотел проехать на болиде Формулы 1 по Северной петле Нюрбургринга, но я запретил. Риски были слишком большими, ведь он наверняка попытался бы установить рекорд трассы».

Говоря о собственных планах, Марко подчеркнул: «Я уже чётко дал понять, что не намерен возвращаться в Формулу 1».

Хельмут Марко также прокомментировал ситуацию с Эдрианом Ньюи: «Мы поддерживаем связь. Сейчас у него не всё складывается гладко. В его проекте возникли проблемы, на решение которых потребуется время».

Обсуждая успехи коллектива Тото Вольффа, Марко отметил: «Mercedes — команда высочайшего уровня. Они ещё не раскрыли весь свой потенциал. Антонелли — талантливый пилот, всегда отличался скоростью и с опытом допускает всё меньше ошибок».

На вопрос о шансах Антонелли в борьбе за чемпионский титул Марко добавил: «Все предпосылки для победы в этом сезоне есть у Расселла — он обладает необходимым опытом».