В свежем интервью для OE 24 знаменитый Хельмут Марко поделился мыслями о грядущем Гран При в Лас-Вегасе и перспективах Макса Ферстаппена на путь к чемпионскому титулу в этом году…

Журналист спрашивает: Хельмут, как вы оцениваете настроение перед гонкой в Лас-Вегасе?

Хельмут Марко: Город безумия, казино в каждом отеле, ночные заезды... Прошлогодний этап прошел хорошо, но в целом Лас-Вегас не оправдывает наших ожиданий. Мероприятие недостаточно популярно у местных жителей. Дороги перекрыты, объезды повсюду. Из-за слабой авиасвязи нам даже приходится прибывать на день раньше.

Журналист интересуется: Влияет ли длинный сезон на Формулу 1 на подготовку к этим гонкам?

Хельмут Марко: Можно так сказать. Три последних заезда в этом сезоне – настоящее исчадие.

Вопрос о четвертом титуле для Макса Ферстаппена после финиша:

Хельмут Марко: Я готов пережить все трудности Лас-Вегаса за титул. У нас неплохие шансы. Наша машина была быстра на сухой трассе в Бразилии, а под дождем Макс был непревзойден. Если в этом году мы станем чемпионами, это будет заслуга Макса. Его умение скрывать недостатки нашего болида – несомненно впечатляет.

Вопрос о футболках четвертого чемпиона мира:

Хельмут Марко: Я уверен, что у менеджера Ферстаппена уже готовы футболки с цифрой "4".

Журналист задает вопрос о возможных ошибках Серхио Переса и его будущем в команде:

Хельмут Марко: Еще три гонки впереди. Все может случиться.