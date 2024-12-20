Почему выбрали Лоусона, а не Цуноду, объяснил Марко

Известный консультант Red Bull по автоспорту, Хельмут Марко, поделился информацией о сложном выборе между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой перед командой Red Bull Racing. Оба гонщика, по словам Марко, имеют высокую скорость, поэтому пришлось учитывать и другие критерии.

«Инженеры предоставили нам данные, на которые мы опирались при принятии решения», - цитирует Марко портал GPBlog. «Эти данные оказались очень близкими, и перед нами встала проблема изобилия. Оба гонщика заслуживали места в команде».

Однако, по мнению специалистов, Лиам Лоусон обладает большим потенциалом для развития в будущем. «Итоговым фактором стала его высокая психологическая устойчивость», - добавил Хельмут Марко.