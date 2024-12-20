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Почему выбрали Лоусона, а не Цуноду, объяснил Марко

Хельмут Марко делится деталями о выборе между Лоусоном и Цунодой для замены Переса в Red Bull Racing. Решающим стал потенциал и психологическая устойчивость Лоусона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.12.2024, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Известный консультант Red Bull по автоспорту, Хельмут Марко, поделился информацией о сложном выборе между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой перед командой Red Bull Racing. Оба гонщика, по словам Марко, имеют высокую скорость, поэтому пришлось учитывать и другие критерии.

«Инженеры предоставили нам данные, на которые мы опирались при принятии решения», - цитирует Марко портал GPBlog. «Эти данные оказались очень близкими, и перед нами встала проблема изобилия. Оба гонщика заслуживали места в команде».

Однако, по мнению специалистов, Лиам Лоусон обладает большим потенциалом для развития в будущем. «Итоговым фактором стала его высокая психологическая устойчивость», - добавил Хельмут Марко.

Источник

Red Bull Racing (347)Юки Цунода (74)Хельмут Марко (67)Лиам Лоусон (39)

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