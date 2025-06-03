Из репортажа: "Марко ищет гонщика с крепким характером и стабильными нервами"

В команде Red Bull Racing произошла очередная перестановка – Лиама Лоусона перевели в Racing Bulls, а Юки Цуноду пригласили занять место напарника Макса Ферстаппена. Согласно слухам, Цуноду может вскоре сменить Айзек Хаджар, но это, похоже, еще не конец перемещениям в составе.

На передаче Sport und Talk на ServusTV консультант Red Bull Хельмут Марко высказал свои требования к второму гонщику команды...

Хельмут Марко: «Мы ищем стабильного гонщика с устойчивой психикой, способного идти своим собственным путем, не стремясь обогнать Макса. Все, кто пытался его догнать, потерпели неудачу.

Хотя на свободных заездах Цунода отстает всего на десятую часть времени, в квалификации Макс увеличивает отрыв, в то время как Юки не может удержаться на том же уровне. Он старается компенсировать отставание и допускает ошибки. Тем не менее, мы надеемся, что со временем ситуация улучшится».