Марко: Не уверен, специально ли Норрис мешал Максу

Макс Ферстаппен завершил квалификацию в Сингапуре на второй позиции. После окончания сессии пилот Red Bull отметил, что на решающем отрезке третьего сектора его траекторию пересек Ландо Норрис, что, по мнению Ферстаппена, сказалось на итоговом результате.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал ситуацию и высказался по поводу выступления своего гонщика. По словам Марко, команда довольна тем, что смогла продемонстрировать конкурентоспособный темп на трассе в Сингапуре. Однако он подчеркнул, что результат мог быть лучше, если бы не помеха со стороны Норриса в финальной попытке.

«В общем, мы рады, что наконец-то стали конкурентоспособными в Сингапуре. Огорчает только второе место Макса. В заключительном круге он ехал с улучшением примерно на полторы десятых секунды, но на последнем секторе ему помешал Ландо Норрис. Трудно сказать, было ли это сделано намеренно, однако именно в этот момент поул стал недостижим для нас. Если бы не это, по нашим расчетам, разница во времени могла быть минимальной», — отметил Марко.

Он также подчеркнул, что прогресс команды стал результатом ряда изменений. Помимо появления технических новинок, ключевым фактором стало изменение подхода: инженеры и гонщики теперь больше работают вместе, обсуждая настройки и выбирая компромиссы, что позволяет стабильно выступать на разных трассах.

Кроме того, Хельмут Марко отметил неожиданный поул Джорджа Расселла и выразил обеспокоенность скоростью Mercedes на прямых участках. «Оба пилота Mercedes были очень быстры. Кими Антонелли почти опередил своего напарника, но ему не удалось собрать все три сектора. Меня тревожит, что большую часть времени они отыгрывали у нас именно на первом секторе, что свидетельствует о недостаточной скорости нашей машины на прямых», — добавил Марко.