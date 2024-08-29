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Марко не разделяет точку зрения Брандла

Комментируя развитие гонки на трассе в Зандфорте, бывший пилот Формулы 1 Мартин Брандл высказал мнение о стратегии Макса Ферстаппена, отметив, что к финишу гонщик намеренно снизил темп, чтобы продемонстрировать своей команде значительное отставание
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.08.2024, 12:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Комментируя развитие гонки на трассе в Зандфорте, бывший пилот Формулы 1 Мартин Брандл высказал мнение о стратегии Макса Ферстаппена, отметив, что к финишу гонщик намеренно снизил темп, чтобы продемонстрировать своей команде значительное отставание от лидера и объем работы, которую нужно выполнить. В то же время консультант Red Bull Хельмут Марко выразил несогласие с этим утверждением.

«Предположение Мартина Брандла о том, что Макс специально ехал медленнее, неверное, - заявил Хельмут Марко. - Но, увидев, что обогнать Ландо Норриса не удастся, он больше не рисковал».

По мнению Хельмута Марко, разница в производительности между Ферстаппеном и серебряным призером Серхио Пересом обусловлена использованием различных настроек. «Мы полагали, что при увеличении аэродинамического давления машина будет иметь лучшее сцепление с трассой, но в реальности это привело к снижению максимальной скорости и повышению износа шин», - пояснил Марко.

«Если такая динамика сохранится, то шансы на титул могут оказаться под угрозой, - продолжил он. - Однако мы считаем, что с одной стороны, особенности трассы в Зандфорте благоприятствовали McLaren, а с другой стороны, низкая температура также оказала влияние, что сыграло в пользу соперника».

Хельмут Марко подчеркнул необходимость восстановить баланс и обеспечить, чтобы новые обновления команды Red Bull действительно влияли на результаты на трассе, а не только на бумаге. «У нас очень сильная команда, и я уверен, что мы сможем добиться успеха», - заверил Марко.

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