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Марко: Наше внимание должно быть сосредоточено исключительно на Формуле 1

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение о необходимости фокусироваться исключительно на участии в Формуле 1. Он подчеркнул, что разбросанные ресурсы на другие проекты могут привести к снижению результатов команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2024, 19:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение о необходимости фокусироваться исключительно на участии в Формуле 1. Он подчеркнул, что разбросанные ресурсы на другие проекты могут привести к снижению результатов команды.

«История показывает, что когда Williams или McLaren начинали заниматься параллельными проектами и отвлекались от работы в Формуле 1, их показатели ухудшались, – отметил Хельмут Марко в рамках подкаста Inside Line. – Поэтому нам следует сконцентрироваться именно на Формуле 1. Хотя у нас имеется проект RB17 – это особая машина, разработанная Эдрианом Ньюи, он является лишь временным».

Помимо этого, в компании занимаются проектами в области парусного спорта и другими инициативами, однако главное внимание должно быть уделено именно Формуле 1.

В ближайшем будущем важным этапом станет изготовление собственного двигателя в 2026 году. Это предстанет перед ними сложной задачей, как с финансовой, так и с управленческой точек зрения. Red Bull станет полноценным производителем силовых агрегатов, и главной целью будет победа в гонках с собственным двигателем».

Источник

Red Bull Racing (226)Хельмут Марко (39)

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