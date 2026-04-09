Марко: Ламбьязе — основная фигура в совершенствовании болида

Хельмут Марко выступил с заявлением относительно надвигающихся изменений в Red Bull Racing, вызванных уходом Джанпьеро Ламбьязе — гоночного инженера Макса Ферстаппена — в McLaren, который состоится в 2028 году.

В беседе с австрийскими журналистами бывший советник Red Bull по автоспорту подробно рассказал, насколько значимой фигурой Ламбьязе является для итогов, которых добился четырёхкратный чемпион мира.

«Это большая потеря для Макса. Они как старая супружеская пара, в их отношениях всегда есть место спорам и разногласиям. ДжиПи играет ключевую роль в процессе разработки и усовершенствования болида, часто работая независимо и не всегда соглашаясь с коллегами-специалистами», — поделился Марко своим взглядом на ситуацию.

Также Марко отметил, что в данный момент Макс уделяет больше внимания подготовке к своему участию в «24 часах Нюрбургринга», чем предстоящим гонкам Формулы 1.

По словам Марко, «Макс остаётся пилотом высочайшего уровня, однако действующий технический регламент такова, что приоритет теперь — управление энергопотреблением, что требует тесного взаимодействия с инженерами-программистами. Новые правила уменьшили былое влияние гонщика на результат; фактор успеха Макса проявляется лишь когда он полностью доверяет своей машине, а сейчас такой уверенности у него нет».

В завершение Марко выразил уверенность: сможет ли Red Bull вернуть лидерство? По его мнению, команде удастся справиться с этой задачей и вновь оказаться среди фаворитов.