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Без результатов контракт Переса - пустой звук, - считает Марко.

Комментируя события в период проведения Гран При США, пилот Серхио Перес уточнил, что у него уже заключен контракт с Red Bull Racing на сезон 2025 года. Таким образом, следующий год он проведет именно в этой команде.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.10.2024, 19:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Комментируя события в период проведения Гран При США, пилот Серхио Перес уточнил, что у него уже заключен контракт с Red Bull Racing на сезон 2025 года. Таким образом, следующий год он проведет именно в этой команде. Однако советник по спортивным вопросам Red Bull Хельмут Марко имеет отличную точку зрения относительно текущей контрактной ситуации.

В интервью немецкому изданию F1-Insider Марко подчеркнул, что наличие подписанного контракта не означает автоматически гарантированного места в гонках Формулы 1 в следующем сезоне. Фактически у Переса есть пять гонок, чтобы продемонстрировать свои способности и обеспечить себе место в команде на будущий сезон.

Хельмут Марко высказался следующим образом: «Конечно, у Переса есть контракт, но в спорте как Формуле 1 все зависит исключительно от результатов. Без результатов даже контракт становится ничтожным. По окончании сезона мы проведем анализ и примем решение, кто будет лучшим вариантом для становления напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing».

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер высказал мнение, что к 2025 году место Переса в команде займет Лиам Лоусон. «Я лично ничего не имею против Серхио, однако я думаю, что его эпоха в Red Bull подошла к завершению. В команде должны быть готовы к переменам. По мнению Шумахера, на гонке в Остине Лоусон продемонстрировал свой потенциал. Если он будет поддерживать такие выступления, его будет крайне сложно игнорировать в борьбе за место в Red Bull Racing».

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