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Chevrolet возродила производство доступного седана

Завод Chevrolet в Египте возобновил производство седана Optra 2025 года на базе платформы 310C. Седан выпущен в максимальной комплектации Premier и доступен на рынке Северной Африки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.01.2025, 15:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Еще осенью 2024-го завод Chevrolet в Египте снова начал собирать легковые модели марки после остановки производства Optra прошлой генерации в 2023 году.

Теперь же на конвейер встал обновленный седан. В честь запуска производства организовали торжественное мероприятия с участием топ-менеджеров GM Egypt и Северной Африки.

Седан Chevrolet Optra 2025 модельного года базируется на архитектуре 310C. На этой платформе построены модели Chevrolet Aveo для мексиканского рынка и Sail для Южной Америки. Новую Optra разрабатывали в партнерстве с китайским СП SAIC-GM-Wuling. Это предприятие обеспечивает поставку необходимых для сборки автокомпонентов.

Первым с конвейера сошел седан в красном цвете кузова в максимальном исполнении Premier. На местный рынок новинка выйдет в ближайшие недели. Также седан собираются продавать в странах Северной Африки.

Ранее наш портал рассказал о пятёрке самых доступных моделей марки Chevrolet на российском авторынке.

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