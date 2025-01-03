Chevrolet возродила производство доступного седана

Еще осенью 2024-го завод Chevrolet в Египте снова начал собирать легковые модели марки после остановки производства Optra прошлой генерации в 2023 году.

Теперь же на конвейер встал обновленный седан. В честь запуска производства организовали торжественное мероприятия с участием топ-менеджеров GM Egypt и Северной Африки.

Седан Chevrolet Optra 2025 модельного года базируется на архитектуре 310C. На этой платформе построены модели Chevrolet Aveo для мексиканского рынка и Sail для Южной Америки. Новую Optra разрабатывали в партнерстве с китайским СП SAIC-GM-Wuling. Это предприятие обеспечивает поставку необходимых для сборки автокомпонентов.

Первым с конвейера сошел седан в красном цвете кузова в максимальном исполнении Premier. На местный рынок новинка выйдет в ближайшие недели. Также седан собираются продавать в странах Северной Африки.

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