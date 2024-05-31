Результат Марка Жене: отставание в 20 очков почти не имеет значения

Активная карьера Марка Жене в Формуле 1 завершилась почти двадцать лет назад, однако он остался в паддоке чемпионата мира – начал сотрудничать с Ferrari в качестве тест-пилота, комментировал гонки на испанских и итальянских телеканалах, а теперь выполняет обязанности посла легендарной марки из Маранелло.

Принимая участие в подкасте F1Nation официального сайта чемпионата, Жене рассказал о внутренних раздумьях в Ferrari после двух побед в Мельбурне и Монако, а также девяти подиумах. У других гонщиков команды возникают идеи о борьбе за Кубок конструкторов, хотя руководство предпочитает сохранять спокойствие.

Однако в Монако у Макса Ферстаппена возникли проблемы из-за недостатка скорости на машине, что помешало ему подняться выше шестого места. Серхио Перес выбыл из-за аварии на первом круге, в то время как оба пилота Ferrari финишировали в топ-3.

В Ред Булл могут продолжиться трудности и на Гран При Канады, так как RB20 менее успешно справляется с атакой поребриков на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале.

«Наша машина хорошо себя показала в Монако, особенно в медленных поворотах, – отметил Жене. – Успех был предопределён, даже несмотря на происшествие с Карлосом Сайнсом, который возглавил заезд после перезапуска из-за красных флагов».

Шарлю Леклеру упростили задачу, не требуя пит-стопов, что позволило ему контролировать гонку. Успех в Монако был важен, учитывая предыдущие сложности пилота на этой трассе.

Сократив отставание до 24 очков перед 9-м этапом, Ferrari продолжает наращивать давление на Red Bull Racing. Ferrari и McLaren проявляют уверенный рост, в то время как Red Bull Racing сталкивается с затруднениями, что меняет баланс сил в чемпионате и придает надежду поклонникам Ferrari.

Последний раз Scuderia Ferrari выигрывала Кубок конструкторов в 2008 году. С тех пор команду поддерживают многочисленные фанаты, ожидающие новых побед и достижений.